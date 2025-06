Tras Abandonar Cumbre del G7, Trump Amenaza con Atacar Irán Para Buscar su Rendición

——-

Ordena Intensificar las Detenciones y Deportaciones de Migrantes en las Ciudades Santuario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando unirse a los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, incluyendo la de Fordow, según informó CBS News el martes, citando a cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el informe, no existe un consenso total entre los asesores más cercanos de Trump sobre la idea de unirse a los ataques israelíes.

El informe añadió que se esperaba que el tema se abordara en una reunión sobre el conflicto entre Israel e Irán que Trump mantuvo este martes por la tarde en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional.

Trump escribió en una publicación en Truth Social el martes por la mañana que Estados Unidos e Israel controlan los cielos de Irán.

“Ahora tenemos control total y completo de los cielos de Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y manufacturados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos“, escribió Trump.

En otra publicación, Trump escribió: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

En una tercera publicación, Trump exigió la “¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!” de Irán.

Ordena Intensificar Redadas Contra Migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó expandir las detenciones y deportación de migrantes en todo el país, mientras las protestas contra sus políticas continúan.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump hizo un llamado a las agencias federales a «hacer todo en su poder» para cumplir con «el programa de deportaciones masivas más grande de la historia».

Añadió que para lograr el objetivo se «deberán expandir los esfuerzos para detener y deportar a los foráneos ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York donde millones y millones de foráneos ilegales residen» .

Estas ciudades están entre muchas donde se han registrado protestas a gran escala contra las redadas de inmigrantes indocumentados realizadas desde el 6 de junio.

Trump ordenó a las autoridades migratorias a concentrar sus esfuerzos en las ciudades santuario -aquellas que limitan su apoyo a las autoridades migratorias federales- que, durante las protestas, se han convertido en una fuente de tensión entre los legisladores federales y estatales.

Los funcionarios de dichas ciudades han defendido sus derechos legales de brindarles protección a los migrantes indocumentados.

Trump ha enfrentado demandas legales y críticas por su respuesta a las protestas, especialmente por el envío de infantes de marina para reprimir las manifestaciones.

El presidente afirmó haber dado la directiva para que «la administración entera ponga todos los recursos posibles en apoyo a este esfuerzo».

También declaró que impediría la entrada al país de «todo quien socave la tranquilidad interna de los Estados Unidos».

Dirigiéndose a varios organismos federales incluyendo la Agencia Antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Trump escribió que «tienen mi apoyo inquebrantable. Ahora, ¡vayan y hagan su trabajo!».