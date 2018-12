Ciudadanía al Rescate del Antiguo Edificio de la Estación del Ferrocarril

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre.- Preocupados por rescatar la memoria histórica de esta ciudad, un grupo de ciudadanos puso en marcha la limpieza de la antigua terminal de ferrocarriles que está convertida en basurero y nido de mal vivientes. Ellos fueron los mismos que gestionaron la rehabilitación del Antiguo Palacio Municipal de Tapachula.

El arquitecto Hans Kabsch Vela informó que Acción Ciudadana está integrada por personas que participan en Asociaciones Civiles, gente dedicada a la cultura, entre ellos Fraternidad Bajo el Palo de Mango, Colectivo de Lectores, ciclistas, deportistas Pentatlón Militarizado, los ferrocarrileros, ONG´s, Grupo Kybernus, sector empresarial, entre otras asociaciones que se acaban de sumar, como Canaco.

Con esto se busca que las acciones sociales sean el antídoto para atender el deterioro urbano que se tiene acá (en la terminal abandonada), tierra de nadie, con la participación ciudadana, “sabemos que tenemos la posibilidad de ser un canal ante las autoridades y esperamos que ellos hagan algo, aunque hay que tomar en cuenta que hay casos en los que la población no participa cuando intervienen las autoridades, tenemos una cantidad edificios públicos que se construyen y que al poco tiempo caen porque la gente no se le pidió su participación y su opinión”, destacó.

Este ejercicio que realizan y el cual concluirá el jueves 20 de Diciembre, busca que la población participe, aunque históricamente la sociedad tapachulteca es un poco apática, porque está esperando a ver qué hace el Presidente, a ver qué hacen los Diputados o a ver qué hacen los legisladores en general.

La idea es que la gente participe y decida qué hacer con este edificio, los pasos que siguen, como la limpieza total de basura y animales muertos, además de que se va a pintar hasta donde se pueda, para después iniciar un debate justamente con las autoridades municipales, instalar una mesa de diálogo para ver cuál va a ser la vocación de este edificio, además de convocar a actores fuera del Estado como el Gobierno Federal, específicamente la Dirección de Patrimonio e Inmueble Nacional, la que básicamente asesora en lo referente a los monumentos con valor artístico.

Kabsch Vela manifestó que invitan a la población a que se sume, a quien tenga un machete para “chaporrear”, una pala o cualquier herramienta para apoyar, quien tenga un rodillo o una brocha para pintar, si saben pintar, todos son bienvenidos o simplemente si quieren regalar un poco de agua para beber, un botiquín de primeros auxilios por cualquier cosa que pueda suceder, Dios no lo quiera algún lastimado, aunque hasta el momento no ha sucedido nada, todo va sin incidentes.

“Falta mucho por hacer, esperamos que el resto de la población se sume y participe, es un acto voluntario, no cobramos, no pagamos, pero recibimos aportaciones en pintura de color blanco, brochas, rodillos, etcétera, bienvenidos”, agregó.

Vendrán Especialistas a Valorar el Inmueble.

Respecto a que si es apto el inmueble para ser habitable, el arquitecto Kabsch Vela señaló que algo muy importante es que la valoración la puede hacer Protección Civil, pero no es la instancia última, toda vez que este es un edificio con valor histórico y artístico donde sucedieron cosas importantes, y corresponderá no solamente a Protección Civil sino también a la Dirección Nacional de Patrimonio e Inmueble que lo valore, porque se tiene que ver desde otro ángulo, porque no es un edificio ni una casa común.

Efectivamente, está dañado a causa de incendios provocados, pero es rescatable, por lo que emprenderán acciones de gestoría, tal como lo hicieron con el Antiguo Palacio Municipal, donde sirvieron de enlace con la Dirección Nacional de Patrimonio e Inmueble y el Ayuntamiento de aquel entonces, señaló.

“Aquí se puede hacer lo mismo, pero tienen que venir especialistas, aquí contamos con la participación de restauradores, tu servidor que es arquitecto, pero se requerirá en un mediano plazo de la participación de especialistas y algunos de ellos no están en el Estado, tienen que venir desde la Ciudad de México enviados por el INBA con los convenios que tenga con el ayuntamiento”, agregó.

“Lanzamos este manifiesto que hacemos responsables a cualquier persona o autoridad que después de esta limpieza que desarrollamos haga mal uso, destruya o mutile el edificio por cualquier razón, a partir de este momento nos vamos a convertir en ciudadanos vigilantes para que este edificio conserve su integridad y no se siga deteriorando ni se siga ensuciando”, concluyó.

Terminal Data Desde 1912.

En tanto otra de las integrantes de Acción Ciudadana, Martina Velázquez Pérez, señaló que la estación de trenes data de 1912 y la acción tiene por objetivo limpiar, pintar y rescatar este espacio para hacer actividades culturales y deportivas.

En el inmueble no sólo había basura, también animales muertos, situación por la que van a lavar y luego pintar. EL ORBE / Rodolfo Hernández González