Entran en Operaciones 300 Taxis Piratas en Tapachula

*Circulan Fuera de la Ley: Concesionados.

Tapachula, Chiapas; 26 de diciembre. – En las últimas 72 horas en Tapachula han entrado en operaciones alrededor de 300 unidades del servicio público en su modalidad de taxis, sin que estén concesionados o tengan algún permiso oficial, conocidos popularmente como “transporte pirata”.

Se cree que en esas acciones fuera de la ley, pudieran estar involucrados ex funcionarios estatales y municipales.

Por ello, este miércoles los representantes de al menos 250 organizaciones adheridas al Frente de Defensa del Transporte Zona Costa Sierra y Frontera, pidieron a las autoridades de ese sector en el estado, intensificar los operativos para detener esas unidades.

Dijeron que el aseguramiento de dos de esos taxis en el centro de la ciudad ocurrido hace un par de días, es una prueba fiel de la manera impune en la que, un grupo de vivales que aseguran están plenamente identificados como quienes se han dedicado a esas actividades en la última década, pretenden ampliar la corrupción en la Perl del Soconusco.

De acuerdo al Frente del Transporte, al menos unas cien de esas unidades piratas se pretenden respaldar a través de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) municipal.

Incluso, se presume que esa filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría realizar acciones similares en otros municipios del Soconusco, para tratar de sorprender al gobierno que encabeza el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

Los transportistas concesionados recordaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Escandón, han coincidido en declarar en que no se permitirá que nadie esté por encima de la ley, ni los actos encaminados a provocar la ingobernabilidad.

Por eso confiaron en que no solamente se detendrán las unidades con irregularidades, sino también se impondrán castigos severos a los responsables y a quienes estén involucrados, antes de que la misma sociedad se vea obligada a hacer justicia por su propia mano. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello