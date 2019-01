Saldo Rojo en Año Nuevo: Dos Muertos, Lesionados en Choques y Riña, Incendios en dos Casas y Detenidos por Robo, Entre Otros

Tapachula, Chiapas; 01 de enero. – Como algo sin precedentes, en el último mes en Tapachula se comercializaron toneladas de juegos pirotécnicos y artículos con pólvora en los espacios públicos de la ciudad, con la complacencia de las mismas autoridades municipales.

De igual forma, se abrieron más antros de vicio y se vendió bebidas embriagantes en cantidades industriales, incluso a menores de edad.

Con ello, las fiestas decembrinas estuvieron plagadas de accidentes automovilísticos, homicidios, robos, macheteados y otros delitos graves.

En el caso de los fallecidos en las últimas horas y aun cuando se cree que bien pudo ser por un paro cardiaco, una persona, de 63 años de edad, falleció en el interior de una vivienda, en el fraccionamiento La Sierra.

Por ello, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le realice la necropsia de ley y se clarifique las causas de su muerte.

Mientras que un joven, de alrededor de 23 años de edad, también murió en las últimas horas, luego de que no resistió las heridas que le causó un vehículo no identificados, que lo atropelló cuando cruzaba la carretera que conduce de Tapachula a Tuxtla Chico, en los límites de ambos municipios.

Los reportes policíacos señalan además la muerte del conductor de una motocicleta, mientras que un acompañante se encuentra sumamente grave, luego de que fueron impactados por un auto que se desconoce sus características, en hechos ocurridos en el kilómetro 3 de la carretera Huixtla-Motozintla.

Mientras eso ocurría, en el fraccionamiento Vida Mejor, Leonel “N”, de 39 años de edad, fue atacado a machetazos por dos personas que se trasladaban en una motocicleta.

El ataque fue sin piedad. El reporte señala que uno de los cortes fue en la mano izquierda que literalmente quedó desprendida; mientras que, en la otra, es muy probablemente pierda tres dedos, pero rescatistas lograron auxiliarlo aún con vida y lo llevaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Mientras que, en la 14 Avenida Norte y 17 Calle Poniente, otro adulto fue agredido a machetazos por parte de una persona con la que discutía. Después de ver las heridas que había propiciado, el agresor huyo del lugar, mientras que el lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital.

El balance de los fallecidos hubiera sido aún mayor sin la intervención de elementos de la Armada de México. Los uniformados lograron rescatar con vida a dos turistas, uno de alrededor de 20 años y el otro de la tercera edad, cuando estaban a punto de ahogarse en las playas de San Benito.

Los lesionados de las últimas horas también se debieron a percances vehiculares, como el ocurrido en la carretera que conduce al Puerto, entre un particular y una unidad del servicio colectivo, en donde resultaron afectadas tres mujeres, entre ellas una menor de edad y una septuagenaria.

En los reportes, las autoridades confirmaron que, en Pijijiapan, un conductor de un autobús de pasajeros se salió de la carpeta asfáltica y terminó impactado en el acotamiento, aunque no hubo heridos.

También en Puerto Madero, una vivienda quedó reducida a cenizas luego de un voraz incendio que amenazaba con propagarse en áreas vecinales, pero fue combatido por bomberos.

Mientras que, en la 5ª Avenida Sur, entre la 30 y 32 Calle Oriente, de esta ciudad, los cuerpos de rescate lograron estabilizar una fuga de gas en un domicilio particular, donde fueron atendidas médicamente a tres personas, entre ellas a un niño de seis años de edad.

Los bomberos y rescatistas lograron también intervenir a tiempo y evitar que se incendiaria una vivienda, ubicada en la 11 Avenida Norte, entre la 11 y 13 Calle Oriente, cuando apenas se iniciaba el conato en el segundo piso.

Por otro lado, dentro de los accidentes vehiculares que ocurrieron estuvo el que protagonizaron los conductores de un camión repartir de productos lácteos y una camioneta, a la altura del puente elevado de la 4ª sur.

Además, dos presuntos ladrones de café fueron rescatados por diversas corporaciones policíacas luego de que grupos vecinales que los detuvieron en flagrancia, amenazaban con lincharlos.

El resto de la información puede leerla en la sección de Nota Roja de este matutino. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello