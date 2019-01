Ayuntamiento Apático en Atención Integral Para los Adultos Mayores

* Pese a ser un Sector Vulnerable.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero.- Los adultos mayores, sector de la sociedad con un mayor grado de vulnerabilidad, va en aumento en Tapachula, sin embargo la autoridad municipal, se muestra apática en brindar una atención integral a este grupo, afirmó el Presidente del Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en el Adulto Mayor (Cipram), José Antonio Manjarrez García.

Dijo que desde el inicio de la administración, ingresaron un proyecto para la creación de un centro de atención para este sector de la sociedad, pero no habido el interés del Alcalde ni de la Presidente del DIF para poder tener un acercamiento con este grupo de profesionales, que por años se han esforzado por brindar ayuda a este sector vulnerable.

Es lamentable que la autoridad no tenga un lugar adecuado para atender a los adultos mayores, y prefiera que los abuelitos deambulen por las calles en la mendicidad y hagan sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, lo que no sólo representa un problema de salud pública, sino también una mala imagen a la ciudad, señaló.

“Es preocupante ver a los adultos mayores en situación de calle, por ello hemos pedido un acercamiento con la autoridad municipal para informales que nosotros podemos apoyarlos en brindar atención gerontológico y geriátrico, pero hasta el momento hay una gran cerrazón por parte del Ayuntamiento para escuchar las propuestas”, sostuvo.

A pesar de la existencia del equipo multidisciplinario para atender a los adultos, puntualizó que no existe el apoyo del Ayuntamiento en cuanto a establecer la infraestructura para poder recibir a las personas de la tercera edad, por lo que de continuar con esta postura de cerrazón por parte de los responsables de las instancias e instituciones, en poco tiempo serán muchas más personas que deambularán por las calles y el problema será mucho más grande. EL ORBE/Mesa de Redacción