Autoridades Apáticas al Ecocidio Generado en la Zona Media Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero.- Habitantes de comunidades de la zona media alta de Tapachula talan de manera clandestina árboles maderables de diversas especies, lo que genera un grave daño ecológico para la zona, denunció el Coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Indalecio Flores Bahamaca.

Dijo que, aunque los mismos comuneros han interpuesto su denuncia ante las instancias correspondientes, las autoridades se muestran apáticas e incluso complacientes del delito de ecocidio, ya que no hacen nada para detener a los taladores que a plena luz del día destruyen grandes áreas verdes.

Señaló que los taladores no cuentan con los permisos de la Semarnat para el aprovechamiento de los recursos maderables, pero se presume que pasan sobornos a las corporaciones policíacas, ya que a pesar de que ser una práctica ilegal, las personas no tienen miedo de derribar los árboles a plena luz del día.

Se presume que los ecocidas, pasan sobornos a los policías para que los dejen derribar los árboles, detalló, toda vez que los uniformados realizan patrullajes por las comunidades pero no hacen nada por frenar esta problemática, e incluso hay patrullas que hasta abanderan a los vehículos donde transportan la madera. EL ORBE/Mesa de Redacción