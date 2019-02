Urge que Fiscalía de Distrito Redoble Operativos: Coparmex

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- Como consecuencia de la ola de inseguridad que prevalece en la región, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Costa Chiapas), convocó al Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Olgar Villanueva Ovando, para saber qué acciones están desarrollando para combatir este flagelo.

Por cuestiones de agenda, el funcionario envió como su representante a Claudio Zenteno Zenteno.

Entrevistado al respecto, el presidente de Coparmex, José Antonio Toriello Elorza, precisó que este día sostuvieron una reunión con el funcionario de la Fiscalía de Distrito, quien les informó de los programas que se tienen y qué están haciendo cambios en los mandos y en las diferentes Fiscalías, además, vienen con la idea de cuidar a las caravanas de migrantes, pero sobre todo a la sociedad.

“Nos hablaron sobre la problemática de cómo operan los delincuentes, en su mayoría los atracos son cometidos con motocicletas que no están registradas, se las roban, y por lo tanto no traen placas, además que como resultado de diversos operativos han decomisado más de 1200 motocicletas que ni siquiera han sido reclamadas; entonces eso nos habla del tamaño de la problemática, en el modus operandi”, añadió.

Destacó que si bien es cierto que durante la llegada masiva de migrantes podría haber casos de quienes al no tener dinero para comer pueden empezar a delinquir, robar algo pequeño, pero ya hablar de armas, de balazos y de agresiones, ya es otra cosa, “entonces hicimos un llamado a la Fiscalía para que se sigan implementando las mesas de seguridad en las cuales la población pueda ir representada y saber qué es lo que está pasando, además se necesita de fomentar la cultura de la denuncia, tenemos que denunciar, buscar mecanismos, a lo mejor más rápidos y más fáciles, aunque sean anónimos”.

Deben encontrarse los semáforos, como le llaman las autoridades, dónde está ubicada la delincuencia, en dónde hay robos de celulares, de carteras, los cadeneros, dónde hay robos de carros, qué marcas de carros son los que más se roban, para que se implemente el combate a los delitos con rondines y fortalecer los programas como el de Vecino Vigilante, las cámaras que están colocadas y fortalecer el C4 o 911 para poder tener una mayor atención y seguridad.

DESDE LOS BANCOS, “HALCONES” AVISAN

QUIÉNES RETIRAN FUERTES SUMAS DE DINERO.

Al preguntarle respecto a lo que podría estar sucediendo con los asaltos y robos a cuentahabientes, si es que la misma gente de los bancos podría dar los avisos a los bandidos, señaló, hay “halcones” dentro de esas instituciones que ven a las personas que acuden a realizar sus operaciones y cometer los delitos.

Dentro de las cosas que están implementando conjuntamente con la Fiscalía General del Estado y que es idea de ellos, señaló, es que se les avise cuando se va hacer el retiro para el pago de la lista de raya, la nómina o cuando se retire una cantidad fuerte de dinero, para que la persona o empresa tenga el apoyo de la policía para resguardar y llevar a feliz término el traslado del dinero.

Están buscando de qué manera apoyan desde el lado empresarial y qué les daría la Fiscalía General del Estado, “creo que es una buena propuesta, habría que implementarla para ver si realmente resulta exitosa”, detalló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González