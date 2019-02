Sector Comercial se Organiza Para dar Seguridad a Clientes

* Inician Labor de Vigilancia que Debería Hacer el Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero.- Debido al incremento de la inseguridad en la ciudad y ante la incapacidad de las corporaciones policíacas para cumplir con su deber, ha impulsado a comerciantes a unificarse para hacerle frente a los delincuentes, que en los recientes días los mantienen en la zozobra.

Los comerciantes establecidos sobre la periferia del parque central de Tapachula y del mercado “San Juan”, afirmaron que han colocado pancartas sobre las calles en las que amenazan a los delincuentes con lincharlos si son sorprendidos en el momento de cometer sus atracos, tanto a los clientes como a los mismos establecimientos.

Señalaron que están cansados de estar al acecho de los delincuentes, ya que en los recientes días los atracos a comercios se han disparado de manera considerable, por lo que las pérdidas para los empresarios ha sido considerable, toda vez que los despojan del dinero correspondiente a las ventas del día, así como de productos e incluso de objetos de valor.

Han solicitado a la Policía Municipal refuerce la vigilancia en la zona, pero la dependencia se ha mostrado inoperante y sin una estrategia clara para contrarrestar esta problemática que se ha incrementado de manera considerable en toda la ciudad, dijeron.

Ante la incapacidad de las corporaciones policíacas, los comerciantes se han organizado para defenderse entre todos y poder combatir a los delincuentes, y de manera coordinada han colocado pancartas sobre las aceras, donde se lee “zona protegida por vecinos vigilantes, ratero si te agarramos te vamos a linchar”.

La estrategia consiste en que cuando algún comerciante sea víctima de la delincuencia o esté en peligro, puede sonar un silbato o gritar por auxilio e inmediatamente sus compañeros saldrán a brindarle el apoyo, ya que es la única manera como se puede combatir los robos a comercios, porque la policía municipal no cumple con su trabajo, detallaron.

Lamentaron que el titular de la Policía Municipal esté más preocupado por reprimir a los vendedores ambulantes que cumplir con su trabajo de brindar seguridad, porque mientras concentra a un gran número de elementos para resguardar al personal de Servicios Públicos, los delincuentes hacen de las suyas.

Puntualizaron que están cansados de ser víctimas de la delincuencia y aunque han señalado a los policías quiénes son los ladrones que operan en la zona, los policías no han hecho nada, por lo que presumen que los elementos podrían estar coludidos con la delincuencia.

Para finalizar, los comerciantes mencionaron que aunque están conscientes de que tomar justicia con su propia mano no es lo correcto, el actuar de la policía no les deja otra alternativa, por lo que ya no permitirán que los delincuentes les arrebaten sus patrimonios, y amenazaron con linchar a los ladrones que sean sorprendidos. EL ORBE/ Marvin Bautista