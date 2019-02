Cafetaleros se Enfoca en el Partido Contra Chivas

* El Miércoles a las 19:00 Hrs. en el Estadio “Manuel Velasco Coello”

* Pierde 4-2 Contra Leones Negros de la UDG.

En el Estadio Jalisco y con un ambiente soleado, dio por iniciado el partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de Ascenso MX.

La alineación con la que arrancó el partido Cafetaleros fue la siguiente: en la portería Carlos López; en la defensa Sebastián Ibars, Fabio Vázquez, Néstor Olguín y Hugo Rodríguez; en la media cancha Rafael Lima, Diego Alanís, Bruno Costa, Cristian Bermúdez, y en la delantera Adrián Marín y Franco Arizala, todos dirigidos por Luis Fernando Soto.

Sin embargo, fueron los leones Negros quienes inauguraron la pizarra, ya que se fueron con todo durante la primera mitad, y los Cafetaleros no pudieron detener el arsenal de su rival, terminando la primera parte con un lapidario marcador de 4-0.

En la segunda mitad, Leones Negros salió al terreno de juego muy confiado, situación que aprovecharon los Cafetaleros para descontar el marcador por medio de Adrián Marín por la vía penal, poniendo la pizarra 4 a 1.

Después, Fabio Vázquez metió el segundo por parte de Cafetaleros, dejando el marcador 4 a 2; Cafetaleros iba sobre el marco rival lanzando sus tiros cerca del área de Leones Negros, y todo pintaba para que le diera la vuelta al marcador pero no fue así. Los minutos siguieron avanzando y los albiverdes seguían con ese entusiasmo de salir aunque sea con un punto del Jalisco, pero no pudieron ya que no les alcanzó el tiempo y el árbitro dio el silbatazo final.

Los Cafetaleros regresan a casa con una derrota, pero esperan dar una mejor imagen para el partido de media semana aquí en Tapachula, cuando reciben a las Chivas rayadas del Guadalajara en partido de Copa, equipo que viene muy motivado después de su victoria de 3 a 0 sobre el Atlas, con la que se llevaron el clásico tapatío.

Así que Luis Fernando Soto tiene que hablar con su gente para salir con la victoria ante las Chivas para este miércoles 20 a las 7:00 PM, duelo que se jugará en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”. EL ORBE/Federico Kardasch