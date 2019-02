Marchan Comerciantes del “San Juan” Exigiendo Seguridad Para Tapachula

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero.- A una semana de que marcharon por primera vez en su historia y a 48 horas de un sangriento ataque armado que dejó como saldo tres muertos y un herido, nuevamente comerciantes del mercado “San Juan” cerraron sus negocios este jueves y realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad, pidiendo auxilio al Gobierno Estatal y Federal.

Los locatarios, así como propietarios de bodegas y empresarios, tomaron esa actitud, cansados de los altos niveles de inseguridad por los que, aseguran, está atravesando el municipio y por la incapacidad del Ayuntamiento para resolver esos y el resto de los problemas de Tapachula.

Tratando de impedir que se llevara a cabo esa marcha, las autoridades locales les habían dicho a los comerciantes que los escucharían en una reunión al mediodía, pero que no llevaran sus protestas a las calles.

Sin embargo, la molestia popular fue mucho más fuerte que esa promesa vana. Así, el contingente partió desde el mercado “San Juan”, al norponiente de la cabecera municipal y marchó hasta la explanada externa de la Presidencia Municipal, donde realizaron un mitin para expresar sus inconformidades.

Portaban ropa blanca en referencia a que se trataba de una manifestación pacífica, en la que su única petición era precisamente la paz. Desplegaron mantas y pancartas en las que dejaron en claro que la estrategia de seguridad implementada por la administración que aún encabeza el alcalde Oscar Gurría Penagos, ha sido un total fracaso.

Como si se tratara de que iban en camino terroristas, las instalaciones municipales fueron cerradas y se reforzó el número de elementos policíacos.

Los manifestantes esperaban que el Alcalde dejara sus cómodas oficinas y bajara a atenderlos, pero, fiel a su costumbre, envió a unos empleados a que escucharan sus reclamos, pero nada más.

En el acto, los locatarios expresaron que ya están cansados de la inseguridad en Tapachula y que en el mercado “San Juan”, el más grande de la localidad, ha sido escenario de asaltos a mano armada, arteros asesinatos y el cobro de extorsiones.

La población está dejando de acudir a los mercados por temor a la delincuencia y que, por lo mismo, las ventas se han desplomado, confirmaron.

“La inseguridad ya rebasó los límites. Nuestra protesta no tiene fines políticos, no estamos provocando a nadie, ni traemos ninguna consigna política. Somos comerciantes que no queremos que, el día de mañana, nos caiga una bala perdida o a la población”, indicaron.

Algunos de ellos mencionaron que esa misma inseguridad la están viviendo en sus colonias y que, aún cuando han exigido al Gobierno Municipal que envíe elementos a patrullar, no han sido escuchados.

La gran mayoría de los locatarios de ese mercado han sido asaltados a mano armada, revelaron, y que, por ello, en el tema de seguridad se sienten solos.

Confiaron en que el Gobierno Federal y Estatal intervendrán para poner orden en Tapachula, luego de que el Alcalde no tuvo la capacidad para hacer frente a los reclamos populares.

Pidieron a ambos Gobiernos que ordenen una profunda investigación en el Ayuntamiento local, principalmente en sobre el uso y destino de los recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad.

Y es que, recordaron, apenas el mes pasado 25 policías resultaron intoxicados por la ingesta de alimentos de mala calidad de una empresa que recién contrataron con pagos millonarios y que, se cree, es propiedad de funcionarios municipales y de familiares del propio Alcalde.

Por ello, la Secretaría de Salud del Estado hizo la faramalla de clausurar esa empresa, pero en realidad sigue operando con toda tranquilidad y sigue suministrando alimentos a la Policía Municipal.

Tampoco se sabe en dónde están los chalecos antibalas, cómo se están manejando los recursos de la gasolina, los motivos que hay para que los municipales no tengan seguro de vida, ni uniformes nuevos y tengan que comprar sus propias balas para ejercer sus tareas diarias.

Los locatarios firmaron un manifiesto y lo pegaron en las paredes del Palacio, en donde recalcaron la incompetencia de Gurría en los casi cinco meses que lleva al frente de la administración.

Después se retiraron del lugar y se concentraron en las instalaciones del mercado, en donde hubo una reunión en las que determinaron las acciones a seguir.

Mientras que, ayer mismo, representantes de los Colegios, asociaciones productivas, Cámaras y organizaciones empresariales, sostuvieron una reunión al sur de la ciudad, en la que estuvieron presentes los titulares de varias dependencias de seguridad y a quienes les exigieron resultados.

El sector empresarial mostró su preocupación por el incremento en los niveles de inseguridad desde el momento en que Gurría tomó el cargo y nombró a sus recomendados para hacerse cargo de esas responsabilidades, sin cumplir con el perfil. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello