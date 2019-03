Continúa la Corrupción en SAGARPA: Cafeticultores

El pase de 8 en la 53

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo.- La Confederación de Cooperativas de Productores de Café dio a conocer que aún se encuentran desaparecidos más de mil millones de Pesos del Fondo Estabilizador de Precios de ese cultivo, que se cree, funcionarios federales desviaron hacia asociaciones civiles para poder disponer de esos recursos.

En entrevista exclusiva para este rotativo, el representante de esa Confederación, Ismael Gómez Coronel, dijo que lo peor de todo es que esos funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Gobierno Federal en la administración que encabezó el expresidente, Enrique Peña Nieto, y que fueron señalados por corrupción durante varios años, siguen en los cargos.

Además, que esos mismos son los que están diseñando la estrategia para el campo dentro del Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Es tal el tamaño de la corrupción que, a estas fechas, ni siquiera se sabe cuáles serán las reglas de operación para que los campesinos de todo el país puedan acceder a los programas de este año, pero también se desconoce, entonces, en dónde está el dinero”, señaló.

Hizo remembranza de que hace 18 años, el Gobierno Federal y los entonces Diputados federales crearon ese fondo con recursos del erario para que, cuando el quintal de café costara menos de cien Dólares, se ayudara a los productores con la diferencia.

De acuerdo a la normativa de ese tiempo, quedó establecido que en el periodo en el que los bultos del aromático tuvieran un precio superior a los cien Dólares, serían entonces los productores los que tendrían que aportar el excedente y así mantener vigente esos recursos, tal y como se hizo durante varios años.

Sin embargo, ante una caída en los precios, decidieron solicitar lo que les corresponde por las aportaciones que, con su propio dinero, han hecho.

Sin embargo, según Gómez Coronel, la dependencia les contestó que tenían que solicitar sus recursos a la Asociación Nacional del Café (Anacafé), “ya que los recursos del Fondo Estabilizador fueron canalizados a esa organización”.

Eso era una violación flagrante a la ley, ya que se trata de una mezcla de recursos entre el Gobierno y los productores, señaló, y que, por lo tanto, no se podía desviar a una asociación civil.

Después, los productores se enteraron que altos funcionarios de la Sagarpa tienen familiares entre los principales directivos de la Anacafé, y de esa manera se había decidido que civiles manejaran a su antojo ese de dinero.

Aun cuando no hay un cálculo exacto de las cifras, coincidieron que pudiera tratarse, solo en ese rubro, de alrededor de mil millones de Pesos, sin contar los intereses generados en casi dos décadas.

“No hay una información financiera que explique a los mexicanos los montos de ese Fondo, los motivos que hubo para entregárselos a una asociación civil, a nombre de quién están depositados en los bancos, las ganancias, quién se ha beneficiado, entre otras interrogantes”, indicó.

Por eso hizo un llamado al presidente López Obrador para que se haga una profunda investigación y se castigue a los responsables, tanto del servicio público como a los particulares que estén involucrados.

Además de obligar a quien o quienes manejaron esos recursos, los devuelvan al Gobierno y a sus propietarios, es decir, a los productores, con los intereses generados y las multas por la presunta desviación y su utilización para fines particulares.

En esas investigaciones, pidió que se incluya la compra de gigantescas fincas de café en el país, por parte de directivos de la Anacafé, y comprueben ante la Secretaría de Hacienda, la procedencia de los recursos, “porque existe el compromiso del Gobierno que se combatiría la corrupción y la impunidad, pero ésta prevalece hasta ahora”.

En el caso de Chiapas, calculó que son poco más de 300 millones de Pesos del Fondo Estabilizador que se encuentran desaparecidos.

Recordó que, aun cuando la ASF reveló oportunamente una serie de desvíos de recursos en la Sagarpa, “no hay funcionarios sancionados, el dinero no ha sido devuelto y todo sigue igual”.

Puso como ejemplo los alrededor de 430 millones de Pesos desviados que detectaron las auditorías a esa dependencia, cuyo recurso se debió entregar a los productores como parte del Programa Integral de Atención a la Cafeticultura (PIAC), y que hasta la fecha sigue impune.

“Ese Plan no sirvió para nada, solo para enriquecer a unos cuantos, porque el presupuesto era raquítico y no llegó a revertir la tendencia en la caída de los precios y en la producción del café, tal y como lo argumentaban lo encargados de ese programa y algunos líderes de organizaciones”, abundó

En el ciclo, indicó, el kilogramo de café Robusta apenas llegó a los 17 Pesos, mientras que el Pergamino en alrededor de 26, es decir, por debajo de los costos de producción, “y eso no ayuda a solventar la situación precaria por la que están atravesando los productores de café y los campesinos”.

Luego, cuestionó sobre la forma en que van a justificar la desaparición de esos recursos, si muchos de los beneficiarios ya fallecieron o emigraron a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.