Jurisdicción Sanitaria VII Refuerza Verificaciones en Restaurantes

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Debido a la intensa ola de calor que se ha resentido en los últimos días, la descomposición de alimentos es más rápida, situación que representa un riesgo a la salud de la población, por ello, la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios refuerza las verificaciones en restaurantes y establecimientos con venta de pescados y mariscos.

El coordinador Contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VII, Andersi Díaz Soto, afirmó que se han redoblado las verificaciones en los que los comercios a fin de constatar que cumplan con los parámetros de calidad establecidos y que den el uso adecuado a los productos que expenden, que sean conservados de la manera adecuada para evitar problemas en el consumo de la población.

Durante el periodo de cuaresma, los pescados y mariscos son los productos de mayor demanda y consumo, por lo que se les debe poner atención porque son perecederos y ante las altas temperaturas que se registran, el proceso de descomposición es mucho más rápido, por ello, personal de la dependencia realiza las verificaciones para tomar muestras de los productos, los cuales son enviados a laboratorio estatal de Salud Pública y hasta el momento no se han encontrado riesgos en los productos que se expenden en los mercado públicos.

Se verifican no solo restaurantes establecidos en la ciudad, sino también todos los centros turísticos desde Suchiate hasta Mapastepec, además se imparten cursos de higiene y buenas prácticas en la preparación de alimentos a todo el personal que labora en los establecimientos, a fin de evitar casos de intoxicación por consumo de alimentos en descomposición.

En el caso de los productos del mar, deben cumplir con las normativas establecidas, como son, mantenerlos en refrigeración o con hielo, las escamas bien adheridas, ojos saltones y brillantes, en el caso de marisco, no debe haber desprendimiento de conchas y que no tengan malos olores

Hasta el momento se han visitado restaurantes, comercios con venta de pescados y mariscos, plantas purificadoras de agua y hielo, donde de manera puntual se exhorta para que se tenga un manejo adecuado de los productos para evitar complicaciones a la salud de las personas.

“Se realizan tomas de muestras y en caso de detectar anomalías que pongan en riesgo la salud de la población, inmediatamente se procede a la suspensión de actividades de los establecimientos, por ello pedimos a los dueños atender las recomendaciones que se emitan” abundó.

Finamente, pidió a la población consumir alimentos en aquellos comercios que están debidamente establecidos y que cumplan con las disposiciones sanitarias, porque son lugares donde se da puntual atención al manejo adecuado de los productos, porque en esta temporada las enfermedades gastrointestinales aumentan por el consumo de comida en la vía pública. EL ORBE/ Marvin Bautista