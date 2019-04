No Permitiremos Otro Delincuente Más en la Región de Pavencul: Directiva

*Confirman que hay 5 policías lesionados, nueve viviendas incendiadas y 2 vehículos, destrozos y bloqueos carreteros

*Pidieron a Gurría auxilio, pero no llegó la ayuda

*Hasta la noche de este lunes, no había llegado ninguna autoridad

Tapachula, Chiapas; 01 de abril. – Las autoridades rurales de la Región Indígena Mam, enclavada en la zona rural alta de este municipio, confirmaron que, hasta la noche de este lunes, no se ha presentado ninguna autoridad para restablecer el orden, luego de los lamentables enfrentamientos ocurridos desde la semana pasada.

Juan López Pérez, presidente del Comisariado Ejidal de Toquián Grande – Pavencul, dijo en entrevista que todo ello se trata de un asunto interno de esa comunidad y responsabilizó directamente de lo acontecido a Melesio Ángel Mejía, un ejidatario que durante muchos años mantuvo en su poder la concesión del transporte rural con infinidad de unidades.

“Los valores de ese señor siempre han sido los de dividir al pueblo, mientras que el resto de la población ha estado en el ánimo de mantener la unidad y el trabajo”, dijo al reconocer que gran parte del problema está relacionado principalmente a la tenencia de esa concesión.

Luego de muchos hechos violentos suscitados durante los últimos años, al concluir el sexenio pasado, la Secretaría del Transporte en Chiapas recuperó esa concesión y la entregó a sus legítimos beneficiados, es decir, a los ejidatarios, quienes conformaron una cooperativa para el beneficio popular.

“Pero desafortunadamente sigue habiendo las divisiones por esa inconformidad y dolor de parte de Melesio, quien siempre ha hecho de las suyas”, abundó.

Acompañado de Ismael Hernández Pérez, Lucio Díaz, Benjamín Pérez, Francisco Bartolón Velázquez, entre otros integrantes del Concejo que preside la autoridad en esa región, recordó que la Asamblea General es el máximo órgano rector y que en varias ocasiones se les hizo saber a los rijosos.

Ante la negativa de respetar las normas internas, explicó que el 26 de marzo, la Asamblea mandó a llamar a uno de los pobladores para que cumpliera sus funciones de policía auxiliar, pero que este se negó con la justificación de que solamente recibía órdenes de Melesio.

Por lo mismo, el juez de esa comunidad ordenó detenerlo y sancionarlo conforme a sus normas, pero se resistió. “y luego llegaron doce personas para golpearlo hasta dejarlo inconsciente, al igual que a otros cuatro policías más”.

Según dijo, los agresores estaban armados con palos, resorteras, piedras y armas de fuego, con las que hicieron disparos.

Los cinco policías agredidos fueron trasladados a la clínica rural, en donde recibieron atención médica de emergencia.

Según el Comisariado, el Concejo de Vigilancia informó ese mismo día a las autoridades municipales de lo que estaba ocurriendo y se pidió apoyo para que enviaran policías y patrullas y restablecieran el orden, pero que la ayuda no llegó.

De acuerdo a su versión, se le quiso hacer entender a la población que todas las acciones deberían ser en el marco de la legalidad, pero se reunieron los jueces de 15 barrios, en la que acordaron que no permitirían un solo delincuente más en esa región.

En la reunión, en la que participaron 439 ejidatarios, más otro grupo de avecindados, resolvieron hacer una serie acciones en contra del grupo de Melesio.

Incluso le notificaron al presidente del Comisariado que, si no cumplía ese mandato, lo meterían también a la cárcel.

Dijo que la decisión tomada fue porque “ya era mucha la delincuencia, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, los disparos con armas de fuego, insultos y muchas otras anomalías”.

Reconoció que hay nueve viviendas quemadas y dos vehículos, y que también influyó mucho la imposición que trató de hacer el Ayuntamiento en el caso del delegado en esa zona y del agente municipal.

“Nosotros siempre hemos respetados a las autoridades de los tres niveles de gobierno, y por eso exigimos que ellos respeten nuestros usos y costumbres para no generar más problemas”, abundó.

Confirmó que siguen bloqueadas las carreteras que conducen a esa región y que mantienen vigilancia para no permitir que regrese Melesio y otras 16 personas que lograron huir de la comunidad.

“Hay una tensa calma. Los maestros pudieron regresar este lunes y se restablecieron las clases, al igual que el servicio médico. Para mañana miércoles estamos citados a una reunión con las autoridades estatales para buscar una solución a la problemática”, concluyó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello