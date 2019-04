Un Cochinero la Unidad Administrativa Reportan Constante Fuga de Aguas Negras

Un Cochinero es la Unidad Administrativa

Antonio Martínez García, el declarante.

* Montones de Basura se Acumulan en los Alrededores.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- Hace más de 28 años la Unidad Administrativa de Tapachula fue abierta al público usuario de servicios de las dependencias del Gobierno del Estado, por lo que a casi tres décadas, algunos sistemas del edificio, principalmente en el drenaje y agua potable, están comenzando a colapsar al grado de generar un problema para los trabajadores y usuarios.

Hace dos semanas, el drenaje colapsó en la parte trasera del edificio, y comenzó a brotar aguas negras, lo que originó un serio foco de contaminación del aire, que puso en riesgo la salud de los trabajadores y usuarios, pues en esa área se hay puestos de comida, además de las instalaciones de la UNACH, ubicadas a escasos 20 metros.

El encargado de mantenimiento del edificio, José Antonio Martínez García, indicó que toda la red de tuberías de drenaje y agua potable está obsoleta, ya que desde su construcción nunca ha sido cambiada, por lo que con el deterioro por el tiempo, aunado a los movimientos telúricos, ocasionan que las tuberías de asbesto sufran roturas, originando las fugas de aguas negras.

Es urgente que se deba invertir en cambiar todo el sistema de drenaje y agua potable, porque lo que se hace actualmente es remendar la tubería que en poco tiempo vuelve a colapsar; sin embargo, se ha argumentado a inicio de este Gobierno es que no hay recursos para subsanar este tipo de deterioros.

Recientemente hicieron adecuaciones en el edificio que contempló la rehabilitación del área de sanitarios para trabajadores y público en general, sin embargo, la empresa encargada de la remodelación no fue supervisada en su trabajo, y dejó muchos vicios en la construcción, que no permite el funcionamiento adecuado de este lugar.

Martínez García también sostuvo la falta de compromiso del área de recolección de basura municipal que mantiene el lugar con acumulamiento de basura que permanece durante varias semanas, aumentando los niveles de contaminación en esa misma área del edificio, por lo que hizo un llamado a la dependencia local para que agilice su labor.

Hace unos días se anunció una limpia en las áreas verdes del edificio, encabezada por el delegado de Gobierno, Omar Ornelas Silva, sin embargo, la basura orgánica quedó acumulada y nunca fue recogida, por lo que la contaminación persiste. EL ORBE/Marvin Bautista