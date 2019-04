Convoca el SAT Presentar Declaración Anual 2018

* Para Personas Físicas en Abril.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- La Administradora de Servicios al Contribuyente de Chiapas 2 del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Lorie Nayeli Juárez Mota, informó que durante el mes de Abril deben presentar la Declaración Anual las personas físicas que se encuentren en los regímenes de servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, dividendos, enajenación o adquisición de bienes.

La herramienta para presentar la declaración del ejercicio fiscal 2018, está disponible desde el 29 de Marzo en el Portal del SAT y que con corte al 3 de Abril se han presentado más de 1 millón de declaraciones de las cuales, más de 92% han tenido saldo a favor.

Entrevistada en esta ciudad, manifestó que presentar la declaración solo requiere de 2 minutos debido a que el SAT procesó más de 970 millones de comprobantes de nómina y más de 238 millones de facturas, para que las declaraciones estén prellenadas.

Aseguró que este año se espera recibir alrededor de 6.9 millones de declaraciones, lo que representa un incremento de 6% con respecto al año pasado.

Para presentar la declaración el contribuyente solo tiene que ingresar a sat.gob.mx, contar con su RFC a 13 dígitos, tener su contraseña, confirmar su cuenta CLABE precargada y aplicar sus deducciones personales para recibir, si es el caso, un saldo a favor.

El uso de la contraseña es para saldos a favor hasta por 10 mil Pesos, en caso de que el contribuyente no cuente con su contraseña o deba actualizarla, puede hacerlo en la página del SAT, no es necesario ir a una oficina.

En caso de que se capture una nueva cuenta CLABE y el saldo a favor sea superior a 10 mil Pesos, deben presentar la declaración con su e.firma.

Los contribuyentes que reciben salario de un solo patrón y tienen ingresos por intereses hasta por 20 mil Pesos, no están obligados a presentar Declaración Anual, pero si tienen deducciones personales pueden obtener un saldo a favor.

Finalmente señaló que para mayor información se puede consultar el minisitio de Declaración Anual en sat.gob.mx o acercarse a los canales remotos que ofrece el SAT, como las redes sociales, el servicio de chat en línea o llamar a MarcaSAT al 627 22 728 en la Ciudad de México, o al 01 (55) 627 22 728 desde el resto del país. EL ORBE / Rodolfo Hernández González