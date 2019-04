Protestan Exigiendo el Esclarecimiento de un Profesor Asesinado el Domingo

Adán Reyes, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- Maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria “Soconusco”, marcharon este viernes por las principales calles de la ciudad en contra de los altos niveles de inseguridad que, dijeron, hay ahora en el municipio.

La marcha partió desde sus instalaciones, ubicadas en la 15ª Avenida Sur, esquina con la 26 Calle Oriente, en la colonia Calcáneo Beltrán, al sur de la ciudad.

Encabezados por el director de esa institución educativa, Marcial Hau Cruz, el contingente desplego mantas y pancartas, en donde señalaron al Ayuntamiento que dirige el alcalde Oscar Gurría Penagos, de ser responsable de lo que ocurre en la localidad en materia de seguridad.

Los manifestantes llegaron hasta la explanada exterior del Palacio Municipal, en donde realizaron un mitin y exigieron que fueron atendidos, pero nadie lo hizo.

En el acto se recordó que el cuerpo sin vida del profesor, José Uriel López García, quien laborara en esa secundaria, fue encontrado el domingo en su domicilio, ubicado en la 5ª Privada Sur No. 31-A, entre la 28 y 30 Calle Oriente, en la colonia Benito Juárez de esta ciudad.

Los primeros datos recabados después de ese incidente señalaban que se trataba de un suicidio, porque el cuerpo estaba colgado de una soga.

Sin embargo, Adán Reyes, vocero de esa escuela, precisó que ya contaban con el peritaje oficial en el que se aclaraba que fue un homicidio y que, incluso, la víctima estaba maniatado.

Ante esa confusión y al ver que todavía no hay resultados en el esclarecimiento de lo ocurrido, afirmó que optaron por salir a las calles y exigir a las autoridades dar con el paradero de los responsables de ese homicidio.

“Alto a la inseguridad”, “No más crímenes”, “Queremos justicia”, se podía lees en algunas de las cartulinas que desplegaron los inconformes.

“Estamos indignados, molestos, tristes por el artero asesinato de nuestro compañero, que lo mataron en su domicilio. Tenemos documentos en mano emitidos por las autoridades, en donde se dictamina que no fue un suicidio sino un homicidio”, señaló

Este es el inicio de una jornada de lucha, dijo, ya que la próxima semana van a reunirse con otros directivos y representantes sindicales para exigir justicia.

Durante el mitin se dijo que el actual Ayuntamiento “es un gobierno de la mentira y del reforzamiento de la corrupción. Nos sigue mancillando a cada uno de los tapachultecos. Ya ni en nuestros hogares estamos tranquilos y seguros. ¿En dónde están nuestros impuestos; se los embolsan para irse a pasear a otras regiones del mundo?”.

Esperaban que el Alcalde saliera de sus oficinas a, por lo menos, escucharlos, pero no lo hizo. Por ello dijeron “qué injusticia estamos pagando el haberle dado el voto a Oscar Gurría, quien hoy no quiere darle la cara al pueblo. No hay Policía Escolar porque los elementos lo cuidan a él y a su familia”, sin ser atendidos, decidieron retirarse del lugar sin que se registraran incidentes.

En el interior del Palacio ya estaba listo un operativo de granaderos para hacer frente a la “turba”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello