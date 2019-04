Aumenta Autodefensas por Inseguridad en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 15 de Abril.- Empresarios, comerciantes y colonos de diversos sectores de la ciudad reforzaron en los últimos días sus grupos de autodefensas llamados “Vecinos Vigilantes”, para hacer frente a los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa Tapachula

Marco Antonio Mazariegos Ramírez, presidente de la colonia Centro, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la plaza Tlapacholt, a unas tres cuadras del parque central, ya quedó nuevamente vacía, luego de que por algunos días se reubicó ahí al comercio informal y al transporte local.

Sin embargo, tanto los vendedores como los transportistas decidieron abandonar ese lugar para volverse a reinstalar en las calles aledañas a la Presidencia Municipal, con la complacencia de las propis autoridades.

“La plaza Tlapacholt ahora es un lugar utilizado por ladrones para saltar a quienes pasan por ese lugar. Lo hemos denunciado en infinidad de ocasiones, pero no hemos recibido respuestas positivas”, indicó.

Ante ese panorama y por los altos niveles de inseguridad, señaló que también están fortaleciendo los grupos vecinales de vigilancia en cada cuadro del centro de la ciudad, “para que nosotros tomemos cartas en el asunto, ya que las autoridades no nos hacen caso”

Para ello, ahora en casi toda la ciudad hay mantas y pancartas en las que advierten a los delincuentes que los vecinos cuidan de sus viviendas y calles, y que incluso, si los atrapan, los van a linchar.

En los últimos meses ya ha habido casos en los que los ladrones son detenidos en flagrancia y los vecinos les propinan una golpiza hasta el límite entre la vida y la muerte, para después entregarlos a las autoridades, aunque en algunos casos, como lo ocurrido en Puerto Madero, les han prendido fuego.

En el caso de la reubicación del comercio informal, señaló que solamente se trató de una farsa de parte de las autoridades locales.

Hizo énfasis, además, de que hay un incremento desbordante de los negocios con ventas de bebidas embriagantes que operan desde muy temprano y cierra en la madrugada.

Recordó que, una y otra vez, en esos antros de vicios se han desarrollado actos sangrientos y que siguen operando con toda normalidad. Tal es el caso de un tugurio, en donde fue ejecutado a balazos una persona en las últimas horas.

Otro de los grandes problemas de Tapachula que no pudo atender el actual Ayuntamiento es la recolección de la basura, porque ahora hay toneladas de residuos amontonadas en las calles.

“Son focos de infección en los que hasta los niños han caído en esa pudrición”, apuntó.

Por su parte, Amílcar Moreno López, miembro de la asamblea de vecinos del fraccionamiento La Primavera, al sur de la ciudad, expresó que “ante la ola de asaltos en calles, robos a casa habitación, aumento de la violencia en colonias y falta de resultados de las autoridades policiacas, acordamos organizarnos en Comités de Guardia, con palos y machetes, detener delincuentes y hacernos justicia”.

Reveló que durante la semana hubo varias reuniones de colonos en la ciudad, “donde llegaron a la conclusión de crear esos grupos de autodefensa civil, en virtud de que han sido víctimas de saqueos recientes en sus propias viviendas”.

La advertencia es que, una vez que detengan a los delincuentes que las autoridades no han podido o no han querido atrapar, aplicarán un escarmiento ejemplar y la ley por sus propias manos.

“No nos dejan otra salida por tantos atracos durante el día y la noche, incluso no podemos salir de nuestras casas porque la saquean. Vivimos en zozobra porque también hay venta de drogas, lesionados y ninguna autoridad actúa”, señaló.

Son tantos los casos y la poca efectividad de los uniformados, que se teme pudiera haber complicidad entre policías y delincuentes.

“Seguro que las autoridades esperan que haya más desgracias para prestar auxilio, pero a nosotros ya se nos acabó la paciencia por tanta delincuencia”, insistió.

También hizo referencia que, a través de la Coalición de Colonias de Tapachula, se llevaron a cabo reuniones con las autoridades para plantear los problemas de inseguridad, pero que no hubo respuestas positivas.

“Por eso desde ahora les decimos que los vecinos vamos a luchar solos, pero después no vayan a culparnos por darle a los bandidos su merecido, porque las propias autoridades nos empujan a hacernos justicia por propia mano”, destacó.

Otros narraron vivencias como el hecho de que los padres de familia que salen de sus colonias hacia sus lugares de trabajo o cuando regresan, lo tienen que hacer en grupos para no ser asaltados, y que una situación similar ocurre con los alumnos a la hora de ir o retornar de las escuelas.

En muchos de los casos, los detenidos son extranjeros indocumentados que están participando en los robos y asaltos; además que hay casos, como en el fraccionamiento La Antorcha, donde cientos de extranjeros ya se apoderaron de las viviendas abandonadas o desocupadas y las han hecho suyas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello