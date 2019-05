Chiapas no es el Basurero de México Rechazan a Caravanas de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Los representantes de Cámaras empresariales, Colegios, instituciones educativas, sectores productivos y organizaciones sociales, coincidieron este jueves en rechazar la llegada de las caravanas de migrantes a la frontera sur y en exigir al Gobierno que atiendan a la región, como tema de seguridad nacional.

Al reunirse con miembros del Grupo de Análisis Político “50+1”, cuya asociación está integrada por Gobernadores, legisladores, empresarios y ex servidores públicos, expresaron su preocupación por los éxodos migratorios, sobre todo en lo relacionado a la inseguridad, la salud, el alejamiento del turismo y los daños económicos que se están generando.

Destacaron que el tema migratorio en México, como en muchos otros países, tiene dos aristas.

La primera es una bienvenida a todos aquellos extranjeros que llegan a territorio nacional con interés de realizar inversiones, cultura y para fines turísticos y recreativos.

“Pero rechazamos rotundamente a quienes vengan a delinquir, a los que no entren de manera regular, a aquellos que le falten el respeto a las autoridades y a los que no cumplan con el pacto migratorio que no se escribió en lo oscuro, porque Chiapas no es el basurero de México y, como tal, exigimos ese respeto a la nación”.

A unas horas de que se diera a conocer al menos dos casos de sarampión en migrantes que pasaron por el sur, indicaron que la preocupación de los chiapanecos es de que no hay un cerco sanitario en la franja limítrofe con Guatemala.

Y es que, en esa mesa de trabajo, los participantes recordaron que enfermedades como la Influenza H1N1, que causó unos de los estragos económicos más grandes de las últimas décadas a México, entró en los flujos migratorios del sur, al igual que el Dengue, Zika, Chikungunya, entre muchas otras.

“Se busca exigir al Congreso de la Unión que se aprueben las herramientas necesarias para evitar que las enfermedades lleguen y se generen pandemias para las cuales este país no está preparado, además de hacerse cumplir la política migratoria de México”, abundó.

En el acto, los empresarios de la región lamentaron que el esfuerzo y las grandes inversiones que hizo el Gobierno, la sociedad y la iniciativa privada en los últimos años para que se aprobara el proyecto de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, se cancelara por diferencias políticas.

“Es una lástima que quieran desaparecer la ZEE de Puerto Chiapas. Es un proyecto que nació con una buena intención y hoy, desafortunadamente, la esperanza que había en todos, sobre todo en la agroindustria, muestra que hay un nulo interés”, abundaron.

Se abrió una mesa de trabajo en la que expusieron diversos temas, principalmente los relacionados al migratorio, pero también de la marginación y el olvido de la frontera sur en los últimos años.

Por ejemplo, recordaron que el Soconusco había solicitado insistentemente, al Gobierno, las obras de infraestructura para el desarrollo económico de la región, y le construyeron una cárcel federal que otras regiones del país rechazaron porque eso generaría inseguridad y alejaría las inversiones.

También compararon lo que ha ocurrido en los últimos cuatro meses en la zona norte y sur del país, con relación a las decisiones gubernamentales.

En el norte se redujo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Valor Agregado (IVA), mientras en el sur, donde viven los más pobres, se aumentó.

Además, que en los Estados colindantes con la nación norteamericana bajaron los precios de las gasolinas y de la electricidad, mientras que en Chiapas fue todo lo contrario.

Hablaron de lo destrozado de las carreteras y de la cancelación de los encarpetamientos y las modernizaciones de las vías de comunicación, como el que estaban haciendo en la vía que lleva a Puerto Chiapas y que ahora lo han reducido a parches de concreto asfáltico (chapopote), al igual que el Libramiento.

Los presupuestos para los cultivos fueron reducidos por mitad y por ello vislumbran que las tierras quedarán abandonadas porque los productores tendrán que emigrar hacia las regiones del país donde el Gobierno está haciendo las inversiones y los privilegios fiscales, afirmó.

Asimismo, no se están atendiendo los rezagos y que, aquellos que se atreven a exigir sus derechos o a estar en contra de las disposiciones gubernamentales, son sometidos por la fuerza pública, como lo ocurrido esta semana en Tapachula.

Luego de la participación de todos ellos, se reconoció que el mayor problema que está atravesando Tapachula y el resto de los municipios de la frontera sur, es la inseguridad y los problemas que generan la llegada masiva de migrantes.

Por eso quedó el compromiso de que se realizará una reunión la próxima semana en el Congreso de la Unión, en el que participen los representantes del Soconusco, así como Senadores y Diputados federales.

Se dijo que se impulsará un anteproyecto de ley emanado de la sociedad para la defensa de la población de la frontera sur en contra de los flujos migratorios, que incluya la protección de empleos, el respeto a las leyes migratorias, el reforzamiento de la seguridad y del combate a las pandillas juveniles.

Así también, para la aplicación de la equidad gubernamental que brinda las mismas condiciones fiscales y de apoyos gubernamentales entre el norte y el sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello