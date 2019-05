Problemas Sociales y la Falta de Empleo Estancan el Desarrollo Económico en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Los diversos problemas sociales presentes en la frontera sur han provocado el estancamiento de la economía en los municipios del Soconusco, por lo que las expectativas que se tenían al inicio de la administración federal para superar la pobreza y rezago histórico, ha quedado sólo en una ilusión para los diversos sectores.

El Presidente de Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scot Ramos, afirmó que no hay un desarrollo económico ya que continúa el retraso económico para los sectores sociales; las empresas están estancadas y no crecen, y en el medio rural, el campo está abandonado, por lo que existe una crisis entre las familias de la región.

El ingreso violento de migrantes y la inseguridad que se ha disparado en los recientes meses, son de los factores qué ha impedido que empresarios inviertan en la zona, pues ha faltado que el Gobierno aplique el estado de derecho a quienes irrumpen la tranquilidad y la paz en la región.

En la región no hay flujo de circulante, ya que no hay las suficientes fuentes de empleo, toda vez que los empresarios locales no cuentan con los apoyos necesarios para poder mantenerse en el mercado, así, se hace necesario que la Federación y el Estado destinen recursos y estímulos para que se pueda detonar la economía de la zona.

«Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que se preocupe por el desarrollo económico de los chiapanecos que viven en la frontera sur, ya que aquí hay un retraso económico que afecta a los sectores sociales, las empresas están estancadas y no crecen; además el campo, que es de los principales generadores de recursos en la zona, sufre una crisis por la falta de apoyos, por lo que las familias sufren por la falta de circulante», sostuvo. EL ORBE/Marvin Bautista