La CNTE Boicotea Reuniones Entre Funcionarios de Educación y Maestros

Tapachula, Chiapas; 08 de mayo. – Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), protestaron este miércoles en contra de la Reforma Educativa que se prevé será aprobada en las próximas horas en el Congreso de la Unión.

Además, boicotearon las reuniones que tenían programadas funcionarios de la Secretaría de Educación con representantes magisteriales y coordinadores de la región, a quienes señalaron como “charros”.

Para ello, los manifestantes se concentraron por la mañana en las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), al sur de la ciudad.

En ese lugar se tenía previsto la llegada de la titular de la Secretaría de Educación en la Entidad, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, así como de otros funcionarios de esa dependencia.

Se había convocado la participación de maestros idóneos, de coordinadores del magisterio y docentes que están a favor de la Reforma Educativa, tanto de la que impulsó el ex presidente, Enrique Peña Nieto, así como la que está ratificando el actual gobierno federal.

Loa maestros se ubicaron en la entrada al recinto y dijeron que no permitirían que se llevara a cabo esa reunión. Por las mismas causas también bloquearon el acceso a la Escuela de Humanidades, a un costado del CEA, y de otros accesos.

Horas después se enteraron que el evento había cambiado de sede a un salón localizado en la 5ª Avenida Sur y 30 Oriente, hasta donde se trasladaron los maestros.

Ahí, los inconformes arrojaron juegos pirotécnicos hacia el interior del establecimiento y amenazaban a los maestros que participaban, a que les quitarían el cabello y los harían caminar amarrados por las calles, tal y como ya sucedió en el sexenio pasado en la región centro del Estado, aunque al final dijeron que “los perdonaron por esta vez”.

Sin embargo, los obligaron a salir del evento y les gritaron de todo, desde traidores hasta “charros”, pero no hubo agresiones físicas como se temía.

Se confirmó que, en ese acto, había tres subsecretarios estatales, quienes también lograron salir ilesos y, al igual que sus compañeros, se retiraron apresuradamente.

A un par de cuadras de ahí estaban varias patrullas con elementos preparados para participar si se les requería, pero no fue necesario.

Los funcionarios solo se limitaron a decir a los representantes de los medios de comunicación que se suspendieron ambos eventos, porque no había las condiciones de seguridad necesarias.

Mientras, Ervin Herrera Estudillo, coordinador regional de la CNTE, informó en entrevista que la Reforma Educativa que se pretende aprobar, esta vez impulsada por el gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es la misma del sexenio pasado y que solamente le cambiaron algunas líneas a un 20 por ciento de la iniciativa, pero que el resto es literalmente igual

Ante la posibilidad de que para este jueves se amanezca con la Reforma Educativa ya aprobada, indicó que ya hay una resolución de la CNTE que señala que se pondrán en desobediencia y resistencia.

Concluyó que hasta el momento hay una propuesta de que, a partir del próximo miércoles 15 de mayo, la CNTE se declare en paro nacional de tiempo indefinido.

De concretarse, estaría en riesgo la conclusión del ciclo escolar de millones de alumnos del sistema básico en varias entidades, incluyendo la de Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello