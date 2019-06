Tablajeros Expondrán en Foro Condiciones del Rastro Municipal

Mario Moreno, el declarante.

Ante la próxima reapertura del recinto, el administrador exhorto que el proceso sea transparente.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio de 2019.- Ante la próxima reapertura del rastro de esta ciudad, el cual fue clausurado por no reunir las condiciones sanitarias, el apoderado legal de la Asociación de Tablajeros, Introductores, Beneficiadores de Ganado Vacuno y Porcino de la Costa de Chiapas, Mario Moreno, propuso que todo se haga mediante un foro abierto donde las autoridades planteen sus propuestas.

Señaló que gracias al rotativo EL ORBE, han podido dar a conocer al pueblo porqué se fueron a sacrificar su ganado al rastro de Mapastepec, donde lo siguen haciendo hasta la fecha y que reúne las condiciones sanitarias, porque además de manera frecuente son supervisados por las autoridades correspondientes.

“Nosotros le hemos hecho algunas observaciones a las autoridades de unos puntos que se tienen que cumplir y hemos solicitado reiteradamente que sea la difusión de la reapertura por medio de un foro abierto, donde ellos planten lo que tienen estipulado cobrar por el derecho de maquila”, añadió.

“Los cobros se deben de hacer mediante la ley de ingresos, que hagan extensiva la invitación para que participemos todos los que nos dedicamos a la tablajería, a la comercialización de la carne, ya sea ganado vacuno o porcino, para que así se acaben esas suposiciones, esos señalamientos por parte de personas que realmente desconocen la definición de la palabra clandestinaje; se ha cuestionado el trabajo de nosotros de una u otra manera y en reiteradas ocasiones han dicho que nosotros sacrificamos ganado de manera clandestina, cuando el ganado vacuno ha sido el rubro que más ha sido perseguido por cuestiones de sanidad por parte de las autoridades de seguridad”, agregó.

Para que ya se acaben en definitiva todos esos señalamientos, señaló, todas esas falsas apreciaciones que tienen por parte de la comunidad de Tapachula, dijo que es necesario que se haga la invitación generalizada para que se acerquen tanto los de ganado vacuno como los de porcino.

Reiteró que están pidiendo un foro abierto para que las autoridades manifiesten el cobro que van hacer por el sacrificio de ganado y van a dar a cambio de ese cobro, para que ahí se haga una minuta de trabajo, que quede bien integrada y en definitiva sería lo que marcaría para adelante el trabajo que se va ir haciendo, eso sería entre las autoridades y los que realmente se dedican a la comercialización de carne como es el porcino y vacuno.

Finalmente, manifestó que mientras no hayan bases seguras sobre el rastro de Tapachula no podrán retirarse del de Mapastepec donde maquilan, porque además ya realizaron una inversión. EL ORBE/Rodolfo Hernández González