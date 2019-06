“Coyotes” Provocan Caída en el Precio del Rambután

En los picos de producción, el precio por kilo desciende de 40 hasta los 7 pesos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- Productores de rambután del Soconusco sufren una de sus peores temporadas de los últimos, no sólo por las afectaciones del cambio climático, sino también por la caída del precio del kilogramo de fruta, tanto de mercado de exportación como del nacional, situación que repercute severamente en la economía del sector.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután en el Soconusco, Alfredo López García, dio a conocer que la caída de precios se presentaba en años anteriores a mitad de cosechas, sin embargo, debido al incremento de coyotes y de productores de traspatio, en esta temporada el decremento se presenta en pleno arranque de la producción.

A principio de la cosecha la fruta exótica alcanzó un precio de 40 Pesos el kilogramo para el mercado de exportación y 25 Pesos para el mercado nacional, pero a menos de 15 días de haberse iniciado la cosecha, apenas alcanza los 25 Pesos el producto de exportación y 18 el nacional, esto, a partir de que los pequeños productores han malbaratado el producto.

Existen muchos productores de traspatio que no están organizados y por lo tanto, no existe un mecanismo para mantener el control de los precios, por lo que en los picos de producción el costo del kilogramo de la fruta exótica para el mercado nacional tiende a caer hasta los 7 u 8 Pesos.

«Todos los productores organizados estamos preocupados y es que si bien cada año iniciamos con precios muy buenos y después de unos días comienza a descender, pero esta vez, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para organizarnos, el precio ha caído de manera drástica, aun cuando no hay suficiente fruta todavía», abundó.

Los coyotes van a las huertas a comprar la fruta al precio que ellos quieren, para luego ir a la orilla del río Suchiate a vender con los clientes de Guatemala que en cada temporada han sido el mercado potencial de este sector productivo, ya que el 60 por ciento de la producción es enviada al vecino país.

Ante este fenómeno, los compradores que antes venían a las huertas a adquirir la fruta han dejado de hacerlo, situación que repercute en la economía de los productores organizados, quienes al final tienen que vender al precio que les impongan para no tener mayor afectación con el producto.

“Pedimos a los pequeños productores a que se acerquen y se organicen, porque solo así podremos tener un mejor mecanismo para el control de los precios en cada temporada y evitar que los intermediarios sean los que se lleven la mejores ganancias”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que se deberá tener una estrategia para estabilizar el precio del mercado interno y de exportación, para tratar de disminuir el desplome del valor de esta fruta exótica, ya que la producción ha sido relativamente baja y por lo tanto, se deben unificar esfuerzos entre los productores para no abaratar los costos. EL ORBE/ Marvin Bautista