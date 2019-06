Calles Destrozadas, Inseguridad, Falta de Alumbrado y Servicios Públicos, Rezagos en Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio.- De acuerdo con habitantes del poblado Puerto Madero, de este municipio, las calles y avenidas están “para llorar”, como consecuencia que hace muchos años no les dan mantenimiento.

La única calle que se encuentra en buenas condiciones es la que fue construida por el anterior gobernador, Manuel Velasco Coello, que va paralela a la playa y que ha significado bastante importancia para quienes transitan por esa moderna vialidad, fuera de ella no tienen calles en buenas condiciones y les preocupa que las autoridades que encabeza Oscar Gurría Penagos los tengan en el abandono.

Rafael Martínez, uno de los habitantes, precisó que cuando es época de estiaje hay bastante polvo y durante la temporada de lluvias las calles son lodazales, toda vez que la autoridad ni siquiera las manda a emparejar con maquinaria pesada, afortunadamente hay personas que llegan a tirar escombro y eso ya es un beneficio porque dejan de haber enormes baches llenos de agua.

A este poblado no le han dado la importancia que tiene y por ello carecen de infraestructura vial, alumbrado público, vigilancia policiaca, red de drenaje con una planta de tratamiento, fuentes de empleo.

Únicamente les mandan una patrulla de la Policía Municipal por breve tiempo, recorre algunas calles y se va a otras comunidades, cuando ahí necesitan contar con una unidad permanente y una base policiaca bien establecida, ya que es un poblado bastante grande, añadió.

Necesitan alumbrado público, destacó, pues hay lámparas que están fundidas y otras que alumbran día y noche, por lo que propuso que haya una rehabilitación integral en este servicio público que es urgente, sobre todo porque al no contarlo al ciento por ciento, se propicia la inseguridad.

Las calles en mal estado dificultan el tránsito de los triciclos y mototriciclos que cubren el servicio de pasaje, además, los estudiantes para llegar a sus escuelas tienen que pasar por lodazales o donde hay agua encharcada y muchos se han caído, lo mismo que algunas personas de la tercera edad. Aunado a todo ello, que está lleno de migrantes de manera ilegal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González