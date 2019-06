Piden que le den Utilidad al Techado que Quitaron del Domo de Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio.- Habitantes de Puerto Madero, de este municipio, se pronunciaron porque el techado que le quitaron al domo del parque, el Ayuntamiento le de utilidad pública y no vaya a terminar en la propiedad de algún funcionario público.

Durante un recorrido por este poblado, dieron a conocer que actualmente la autoridad lleva a cabo “el mejoramiento” del Parque Central de Puerto Madero, solo pusieron un letrero donde dicen que la inversión será de más de cuatro millones de Pesos, pero no se sabe qué empresa constructora desarrolla los trabajos.

Varias personas que aceptaron denunciar pero que no se revelara su identidad por temor a las represalias de la autoridad, dieron a conocer que el alcalde Óscar Gurría dispuso de esos trabajos, y las láminas del domo fueron retiradas y llevadas a bordo de un vehículo sin saber su destino.

Señalaron que esas enormes láminas bien podrían tener utilidad pública, es decir, que se pongan como techado en alguna escuela donde tanta falta hace, sobre todo porque los alumnos desarrollan actividades a la intemperie y muchos hasta se desmayan sobre todo cuando es el homenaje a la Bandera o cuando desarrollan la clase de Educación Física.

Otro de los denunciantes manifestó que ojalá esa estructura no vaya a terminar en el rancho de algún funcionario municipal o que la vayan a vender, porque se supone que en el proyecto que están ejecutando incluye un nuevo techado y estructura.

Era un Peligro Para los que

Hacían Juntas de PROSPERA.

En tanto, la comerciante Clementina Mejía Toledo informó que “la situación de este parque es que vino un aire bastante fuerte hace seis meses y levantó todas las láminas, unas cayeron y otras quedaron arriba, ahorita lo están componiendo, era necesario, ya que las láminas colgadas representaban un peligro, cuando llovía la gente llegaba a meterse para resguardarse, pero era peligroso por las láminas que con el viento se balanceaban”.

Lo están componiendo pero no se sabe cuántos meses se van a llevar los trabajos, además, ya era necesario porque de noche estaba bastante oscuro.

Las personas que antes tenían sus reuniones de Prospera se exponían a ser lesionados si una lámina se desprendía, también ahí estuvieron los estudiantes del CETMAR, los tuvieron que trasladar para la 27 de Marzo, ya que ahí estaba muy peligroso, los papás se preocuparon porque esas láminas podían caer y ocasionar algún accidente.

Gisela Montes de Oca mencionó que otro problema que había es que no servían los baños, el techo ya se lo había llevado el aire, “en una ocasión hubo mucho aire y toda la lámina del techo la voló y algunas quedaron arremangadas y la gente corría peligro, y ya mejor vinieron a tirarlas y ahorita ya están reconstruyendo de nuevo, ya tenía años que no le habían venido hacer nada, había un grupo de señores que solicitaban alumbrado y cosas para el parque”, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González