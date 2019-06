Recortes Afectan Abasto de Medicamentos en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio.- La Secretaria General de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Chiapas, Jesús Espinoza de los Santos, dio a conocer que, el Sector Salud afronta un panorama de crisis, debido al desabasto de medicamentos y adeudos con la base trabajadora, aunado a los recortes presupuestales del Gobierno Federal

En el marco de la ceremonia de toma de posesión del nuevo Comité Subseccional Zona Tapachula, que encabeza Manuel de Jesús Vázquez López, la líder del SNTSA Sección 50, dijo que a pesar de que las autoridades hacen su trabajo, persisten rezagos en el sistema de Salud.

La crisis fue heredada desde la administración pasada, lo que no ha permitido que haya un reflejo de mejoría en la nueva administración, por lo que aún existe deficiencia en insumos, medicamentos, recursos humanos y las deudas en prestaciones que se tiene con la base trabajadora

En lo que se refiere a los adeudos por concepto de prestaciones, existen pagos pendientes con la base trabajadora desde el 2012 a la fecha, lo que corresponde al orden federal la cifra es de más de 4 mil millones de Pesos y del orden estatal, de más de mil millones de Pesos.

En cuanto a medicamentos, dijo estimar que en los hospitales existe un déficit del 50 por ciento, ya que en algunos hay pocos, sin embargo, esperan que durante los próximos días comience a llegar, ya que el Presidente de la República anunció que en Junio iniciaba la licitación de medicamentos.

Hizo un llamado a las autoridades para que se atienda el déficit del recurso humano, vigilar que las personas que se jubilan, fallecen o salen de vacaciones, tienen que sustituirse, lo cual no se ha hecho, en particular, sostuvo, que hay déficit de enfermeras y médicos.

Hay nuevo reto como grupo, sostuvo, y a la autoridad le corresponde velar porque la institución cuente con lo necesario para la atención, y a los trabajadores resguardar sus derechos laborales y velar porque haya atención a la sociedad

En el tema migratorio, resaltó que es difícil la situación de los municipios fronterizos, porque se desconocen qué enfermedades no vienen controladas en los migrantes y eso pone en riesgo a la población, por eso, pidió al Gobierno Federal para que en Tapachula haya el suficiente abasto de insumo y medicamentos, para hacer frente a cualquier enfermedad que no haya en México y que pudieran traer consigo este grupo de personas. EL ORBE/Marvin Bautista