La Costera Convertida en Trampa Mortal, a Diario Ocurren Accidentes

Tapachula, Chiapas; 19 de junio. –La carretera de la región Soconusco, por donde pasan diariamente millones de dólares en exportación a Centroamérica y decenas de miles de usuarios, se encuentra literalmente despedazada.

La población en la región ha hecho llamados constantes al gobierno federal para que atienda esa problemática de inmediato, porque esa ruta se ha convertido en una trampa de muerte, luego de todos los días hay víctimas mortales por esas causas.

La Importancia de esa carretera también radica en que es el paso obligado para pobladores y visitantes; siendo una vía de comunicación fundamental para el transporte y la realización de intercambios comerciales.

Esa carretera se encuentra verdaderamente en condiciones deplorables, llena de baches, hoyos, tramos a medio terminar, parchado mal realizado, entre otros.

Eso representa un peligro latente para los automovilistas y para el servicio de transporte público que circula continuamente sobre la Costa de Chiapas, quienes necesariamente tienen que transitar por ahí y se ven obligados a esquivar baches, invadir carriles y salirse de la carpeta asfáltica de manera brusca.

Eso les ocasiona un gran riesgo de sufrir ponchaduras, choques y volcaduras que amenazan la integridad física y hasta la vida de cada uno de ellos.

Lamentablemente ya es común que se registren accidentes viales que han tenido como resultado pérdidas humanas.

Lo más inconcebible es que, hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no han realizado acciones para resolver esa exigencia que aqueja a la población, que se ha convertido en un reclamo generalizado de la región Soconusco.

Hasta ahora no se sabe cuántos muertos más se requieren para que se agilicen los trabajos de modernización, se coloquen los señalamientos idóneos para los conductores, pero, sobre todo, que los tramos a reparar se concluyan rápidamente y no queden abandonadas, como hasta ahora.

Cabe recordar que el Gobierno Federal aprobó en el sexenio pasado un presupuesto para modernizar la carretera Panamericana, que atraviesa el Istmo la Costa y la Frontera Sur del Estado.

Pero, por alguna causa que muy pocos conocen, esos recursos fueron desviados para la construcción de la autopista de Frontera Comalapa, Comitán y San Cristóbal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello