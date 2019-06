Bienvenida la Guardia Nacional al Sur Ahora Faltan las Inversiones: Cámaras

* Urge Retomar Proyectos Para el Soconusco, Afirman.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio.- Las Cámaras empresariales coincidieron en las últimas horas que la llegada de la Guardia Nacional a la Frontera Sur es un acierto para restablecer el orden que se había perdido con la llegada abrupta de decenas de miles de migrantes indocumentados.

Aunque también dejaron en claro que es importante invertir en la atención de la problemática del Estado, porque Chiapas sigue siendo la entidad con mayores rezagos en el país.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, José Antonio Toriello Elorza, solicitó a nombre de los empresarios agremiados a ese organismo, que la Guardia Nacional sea un elemento de apoyo al Instituto de Migración y de seguridad para la zona del Soconusco.

Pero, siempre, cuidando respetar a los visitantes extranjeros que pasan diariamente de manera legal a territorio nacional, porque son los principales socios comerciales en Chiapas.

Además, es importante que la Administración de Aduanas tenga un mecanismo de control de los vehículos que se internan al país por medio de algún tipo de calcomanía o tarjeta, para no ser extorsionados por las autoridades.

Para poder cumplir con el objetivo de ofrecer empleos, propusieron que no sean temporales en obras o proyectos, sino que sean formales y que ofrezcan seguridad social, pero, para ello, es necesario fortalecer a las empresas establecidas y promover a la región para que vengan más inversionistas.

Hicieron un llamado a retomar los grandes proyectos que se han llevado a cabo en la Frontera Sur pero que quedaron a medias, como el Parque Industrial con 120 hectáreas, el Recinto Fiscalizado Estratégico (con 45); el Agroparque (con 96) y la reserva federal cercana al API (con 523).

De implementarse esa estrategia, debe de ofrecer apoyos y beneficios fiscales a quienes inviertan para que se puedan crear más y mejores empleos.

Consideraron que si el Sur-Sureste mexicano crece en el mediano plazo por arriba del cero por ciento, la media nacional lo hará también por arriba del cuatro por ciento, por lo que es importante considerar la promoción y beneficios fiscales a la Frontera Sur.

Cuando Aparecieron los Zapatistas.

Por su lado, Carlos Murillo Pérez, en representación de la Cámara Nacional de Comercio (CANCO) en la localidad, indicó en entrevista para rotativo EL ORBE, que las acciones implementadas por el Gobierno Federal para frenar el flujo migratorio, está afectando también al turismo.

Y es que, según el empresario, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha cerrado también el acceso a los turistas centroamericanos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR), y con ello las ventas en Tapachula y en los municipios aledaños se han desplomado alrededor del 50 por ciento en los últimos tres meses.

En la misma proporción ha disminuido el turismo, señaló, y que, por eso, la medida está ocasionando severos daños a la economía de toda la región.

La postura de la Canaco, agregó, es de dar la bienvenida a la Guardia Nacional y al resto de las tareas en materia de seguridad que se estén implementando, porque era uno de los reclamos más insistentes de parte de la sociedad, que ahora espera resultados positivos.

La llegada de esos elementos militares y de federales inhibe la operatividad de la delincuencia, todo eso es muy bueno para los habitantes y para los empresarios, indicó.

Recalcó que ahora es muy importante que el orden que se está poniendo en la Frontera Sur también incluya un freno a las docenas de toneladas de contrabando que todos los días cruzan a plena luz del día por el río Suchiate, “porque es una competencia desleal para los establecidos y un daño impune al fisco”.

Asimismo, se necesita urgentemente que los programas y proyectos productivos lleguen a la Frontera Sur para hacer frente a los daños que, según dijo, ha causado la llegada de los migrantes a Chiapas desde Octubre del año pasado.

Consideró, a nombre de los agremiados de ese organismo, que Chiapas sigue siendo el primer lugar nacional en rezagos, en pobreza extrema, en analfabetismo, en graves problemas de alimentación y salud, en deficiencia en infraestructura y en inversiones federales.

“Antes de pensar en resolver los problemas de El Salvador, Honduras y Guatemala, se debió de atender las deficiencias ancestrales de Chiapas, donde, a lo mejor ya se les olvidó, también es México”, indicó.

Recordó que, cada año, miles de chiapanecos tienen que dejar sus tierras y sus actividades cotidianas para irse a buscar mejores oportunidades de vida en otras entidades del país o a los Estados Unidos, y que ellos también son migrantes.

Así también, que es una ironía regalar cien millones de Dólares a El Salvador, cuando en la región hay niños tomando clases de manera improvisada, porque no se han terminado de reconstruir las escuelas que resultaron dañadas por el sismo de hace dos años.

La Federación sólo volteó a ver a Chiapas cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en 1994 y que, desde entonces, se sigue esperando las inversiones prometidas.

Para ejemplo, dijo, está la Carretera Costera que se encuentra literalmente destrozada y es la causante de accidentes diarios con fatales consecuencias.

Todo es Para la Frontera Norte.

Por su parte, María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, dijo que el sector empresarial y la sociedad en general consideran que la llegada de la Guardia Nacional es una noticia excelente.

Aunque precisó que, distinto a lo que se había anunciado, solo han llegado unos cuantos elementos y no se han cubierto las zonas que se supone tendrán esa vigilancia, como la franja limítrofe con Guatemala.

Además, no se ha dado a conocer alguna propuesta legislativa que garantice que la Guardia Nacional y los refuerzos federales se quedarán en la zona “o será, como en otras ocasiones, una disposición temporal en la que se llevan de nuevo a los elementos a corto plazo”.

La dirigente coincidió en que las atribuciones que se han tomado los agentes del INM están afectando la economía regional, sobre todo la de impedir el ingreso legal de extranjeros, como hasta el año pasado lo hacían 2.1 millones anuales de guatemaltecos, que venían a comprar o a pasear y se regresaban sin contratiempo alguno a su país.

Eso, recalcó, se ha sumado a otros factores para generar una severa crisis económica en el Soconusco, al grado de que se están cerrando negocios por el desplome en la caída de las ventas.

Con la llegada de las caravanas de migrantes, según indicó, los turistas y las inversiones se alejaron, mientras que la sociedad vive en un temor constante y ya no quiere ni salir a las calles.

Dejó en claro que los industriales adheridos a esa cámara empresarial apoyan al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero piden que se rompa la desigualdad entre la frontera norte y la del sur que ha existido por décadas, y que ahora parece crecer aún más.

Según la empresaria, en las entidades cercanas a los Estados Unidos, el actual Gobierno Federal bajó los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR); los precios de los combustibles, de la energía eléctrica y les dio estímulos fiscales.

Mientras, en el sur, se ha trabajado por décadas para obtener alguno de esos beneficios, “pero nunca hemos sido escuchados. Somos el Estado más pobre del país y nos aplican una de las tarifas eléctricas más caras en México, y ahora hasta impuestos altos”.

Así también, que la mesa de trabajo que el Gobierno Federal había concedido a la dirigencia nacional de la Canacintra para tratar el tema de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, se las cancelaron sin reagendar.

“No hay una sola inversión programada para el sur. Todo es para la frontera norte y por eso las empresas no quieren llegar a esta región a invertir”, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello