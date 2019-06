Alerta Sanitaria en México por Aumento en Casos de Dengue

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio.- A pesar de las acciones gubernamentales emprendidas en todo territorio nacional, el Dengue está ganando la batalla luego de que, en lo que va del año, hay un aumento del 171 por ciento en el número de personas infectadas, con relación al mismo periodo, pero del año pasado.

La situación es todavía más complicada ya que, hasta este lunes, hay confirmados 15 decesos por esas causas, es decir, 200 por ciento más que en los primeros cinco meses y medio del 2018, cuando iban 5.

Los últimos reportes de la Secretaría de Salud federal señalan que el 72 por ciento de los casos confirmados corresponden a los Estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Jalisco y Quintana Roo.

De acuerdo a la dependencia, en el primer semestre del año han dado positivo 2 mil 882 pacientes a uno de los tres tipos de Dengue conocido. En ese lapso del 2018 iban mil 62.

Las pruebas de laboratorio señalan que, de los casos confirmados, mil 724 corresponden al Dengue no grave (DNG), conocido también como “Clásico”; 895 con Signos de alarma (DCSA) y, 263 Graves (DG), llamado también Hemorrágico.

Lo preocupante no solo es el incremento en las cifras de afectados, sino que creció de manera considerable el Dengue Grave, al pasar de 82, de Enero a Junio del 2018, a 263 en el 2019, o sea, 220 por ciento más.

Otra estadística que llama también mucho la atención es el número de pacientes con probabilidad de estar infectados con la mortal enfermedad, ya que suman a la fecha 22 mil 434, el doble que el mismo periodo, pero del año pasado.

Si bien se cree que es un subregistro porque los pacientes no accedieron -por alguna razón- a las pruebas de laboratorio, también se sospecha de que se hayan enviado a ese apartado a miles de casos para evitar que las cifras se dispararan porque de por sí, ya son alarmantes.

El primer lugar en la lista de entidades con el mayor número de casos confirmados lo tiene Chiapas con 665, de ellos, 202 son no graves; 377 con signos de alarma, y los 86 restantes, graves; así como 3 mil 272 probables y seis decesos.

Le sigue Veracruz con 557 infectados y un fallecido; Tabasco, 322 y 3 muertos; Jalisco 272; Quintana Roo, 271; Michoacán, 161; Oaxaca 138, entre otros. Los otros cinco decesos por Dengue ocurrieron en Guerrero. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello