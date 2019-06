Sin Control la Circulación de Moto Taxis en Carretera Federal

*Un Riesgo Para Usuarios en Diversos Mpios.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- A pesar de que los mototaxis o triciclos hechizos son modalidades irregulares en el sector transporte, las autoridades federales y estatales han sido inoperantes para establecer un control sobre la circulación de estas unidades, principalmente en carreteras federales, en donde representan un peligro para los automovilistas y para el transporte público.

El Consejero del Frente de Defensa del Autotransporte, Noé Pinto Pinto, afirmó que en reiteradas ocasiones han pedido a las autoridades federales y estatales para que en el hecho de sus facultades se realicen las supervisiones y detenciones de estas unidades que circulan de manera irregular en tramos carreteros.

La circulación de mototaxis o triciclos hechizos, no solo representan un riesgo para los conductores, sino también para los usuarios, toda vez que no cuentan con póliza de Seguro, por lo que en caso de accidente las personas involucradas quedan desprotegidas, además de no contar con la documentación para prestar el servicio de transporte público.

El origen de estas unidades se dio en el año 2012, cuando el Gobierno del Estado, de buena fe, concedió algunos permisos para que estas pequeñas unidades pudieran brindar el servicio en comunidades rurales, en donde no se contaba con el servicio de transporte, sin embargo, la operatividad se salió del control de las autoridades y ahora nadie los ha parado.

Desafortunadamente, no existe un padrón de cuántas unidades de esta modalidad operan en la región, sobre todo porque no están registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, generando un gran desorden. EL ORBE/ Marvin Bautista