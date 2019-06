COAPATAP no Atiende Fugas de Agua Mientras que en Colonias hay Desabasto

* Diario se Desperdician Miles de Litros.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- Mientras que decenas de colonias populares carecen de agua, todos los días se desperdician miles de metros cúbicos del vital líquido.

A pesar de tener conocimiento de la problemática, el director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), César García, nada ha hecho para buscar soluciones.

De acuerdo con automovilistas, además de la pérdida del líquido, el pavimento sufre fuerte deterioro y un pequeño agujero se va haciendo cada vez más grande, por lo que de no poner solución a tiempo, se convierte en un problema mayor.

Ranulfo “N”, de la ruta Cobach, dio a conocer que frente al plantel 08 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en la carretera al Antiguo Aeropuerto, hay una fuga de agua desde hace varias semanas, la misma que no ha sido atendida y un bachecito ya se está haciendo más grande conforme pasan los días.

“La pérdida de agua puede verse en distintos puntos de la ciudad, mientras que muchas familias no tienen el servicio desde hace mucho tiempo y a otras les llega a cuentagotas”, agregó.

No es posible que el flamante Director de Coapatap no esté enterado de las fugas, indicó, porque al menos una que estaba casi frente a la casa de la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Yadira de los Santos, ya la mandó a reparar.

Hay colonias donde el agua llega tandeada, sin presión, pero los recibos llegan de manera puntual y con altos cobros, finalizó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González