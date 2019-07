Comerciantes Invaden Banquetas con Mercancía

* Ponen en Riesgo a los Peatones.

* En Alrededores del Mercado “San Juan”, además lleno de baches.

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio.- Personas que transitan diariamente por calles y avenidas del centro de la ciudad y en las inmediaciones de los mercados ‘Sebastián Escobar’ y ‘San Juan’, se quejan de la odisea que significa caminar por esos lugares ante la problemática que representa la invasión de banquetas con mercancías por parte de comerciantes.

A pesar de que los empresarios cuentan con locales legalmente establecidos, la gran mayoría sigue la costumbre de exhibir y vender su mercancía en las banquetas frente a sus negociaciones, espacios que están destinados al paso del peatón, refirieron.

Para la señora María Ruiz, adulto mayor que regularmente acude a adquirir productos de primera necesidad, esta situación la pone en riesgo, «es un abuso de los dueños de las tiendas, a mi edad me es difícil moverme, y tengo que bajarme de las banquetas para poder caminar, pero los choferes no son nada amables y manejan a altas velocidades lo cual me da mucho miedo, además de que ya sufrí una caída por un triciclero que por manejar sin precaución me golpeó», denunció.

Además de poner en riesgo la seguridad de los clientes que se ven obligados a bajarse de las banquetas y caminar sobre el arroyo vehicular, exponiéndose a ser atropellados, esta situación afecta la imagen de la ciudad y representa un abuso por parte de los comerciantes señalaron los ciudadanos, «es una exageración, usan no solo sus locales, también las banquetas y calles frente a sus negocios, la autoridad municipal debe poner orden y hacer que Tapachula sea una ciudad en la que prive el orden y respeto», manifestó Julián López, transeúnte que agregó, «ellos tienen delimitado su espacio, no sabemos si el Ayuntamiento los deja hacer lo que quieran e invadir espacios que son para nosotros porque pagan alguna cuota o algo por el estilo, pero se ve mal toda esa mercancía que obstruye el libre tránsito de los peatones».

Igualmente expusieron los peatones entrevistados, que es un problema al estar invadidas las aceras y calles con mercancías, quienes viajan en transporte público padecen para poder descender de los automotores, a causa de la mercancía expuesta en lugares indebidos. Por lo anterior, urgieron a las autoridades correspondientes tomen cartas en este asunto y actúen antes de que ocurra una tragedia. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta