Ayuntamiento sin Estrategias Para Combatir Delincuencia en Tapachula

* Delincuentes Ahora También Asaltan Restaurantes.

Tapachula, Chiapas, 19 de julio.-El problema no es cuántas personas van en la motocicleta, sino la falta de estrategias para el combate a la inseguridad por parte de las autoridades en este municipio y en la región, denunció Fernando Unda Castañeda, Delegado en Chiapas de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC).

En la ciudad puede verse que los policías viajan sin casco de seguridad, dos en una misma motocicleta y sin placa de circulación.

La nueva disposición de las autoridades para que una sola persona viaje en motocicleta no es más que una decisión unilateral, ya que no toman en cuenta a las clases humildes que a base de esfuerzos han adquirido una unidad y que en muchos de los casos es el único medio de transporte que tienen las familias.

Aseguró que las estrategias policiacas son nulas, situación por la que se ha incrementado la inseguridad en este municipio y en la región y así como hay quienes cometen atracos a bordo de motocicletas también hay quienes lo hacen a pie o en vehículos automotrices.

Unda Castañeda manifestó que “si realmente quieren agarrar delincuentes, díganle a los policías que vayan a Puerto Madero donde ellos ya saben quiénes venden droga, donde los policías saben quiénes son los ladrones, quienes son bandidos o que “cacen” a los tricicleros de ese lugar, que son quienes también saben dónde venden droga, eso es un secreto a voces, lo sé yo y lo sabe hasta un menor de edad, entonces no entendemos por qué de esta estrategia que en nada va a beneficiar, mientras no existan estrategias”.

TARJETA DE CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA PARA DOS PASAJEROS: AGENTE DE SEGUROS

El agente de seguros Elí Rodulfo Alamilla Sánchez informó que como empresa aseguradora toman en cuenta que en una motocicleta pueden viajar dos personas, el que conduce y un acompañante, según consta en la tarjeta de circulación.

Dijo que no se explica el porqué de esta medida, si el documento oficial ampara dos pasajeros, lo cual va contemplado cuando se hace la póliza de seguros.

Por su parte Eduardo Nucamendi Ibarra, ex comandante operativo de Tránsito Municipal de Tapachula, dijo que esta nueva modalidad va en contra de las necesidades de la población, ya que hay personas que se sacrifican comprado una motocicleta para poder transportarse junto con su familia o para ir a trabajar y si ahora no les van a permitir que vayan con un acompañante, entonces cómo estas personas se van a movilizar.

El ingeniero Daniel Toledo que labora para un negocio con venta de refacciones y reparación de motocicletas, dijo que les ha causado extrañeza la nueva disposición de las autoridades para que solamente viaje en una motocicleta el que la conduce.

Aseguró que esto va a venir a impactar la de por sí crítica economía porque mucha gente dejará de utilizar motocicleta porque ya no podrá llevar a su familia.

Finalmente coincidieron que es necesario que las autoridades reconsideren su posición y que si realmente quieren combatir la inseguridad, que tomen estrategias más razonables. EL ORBE / Rodolfo Hernández González

Inician los Asaltos a Restaurantes en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio.- La delincuencia común y organizada ha rebasado la capacidad del Ayuntamiento que aún encabeza, Oscar Gurría Penagos, quien ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad a la sociedad y sus visitantes.

Los asaltantes operan a plena luz del día y en sectores donde se supone son vigilados con elementos de la policía y cámaras de seguridad.

Prueba de ello es lo sucedido este viernes por la tarde, cuando un solitario bandido ingresó a las instalaciones del restaurante “El Patrón”, ubicado en la 3ª Sur Prolongación, justo enfrente al edificio del Supremo Tribunal de Justicia.

De acuerdo a las primeras versiones, esa persona, de quien se dijo era gordo, alto y otras señas físicas, sacó de entre su ropa un arma de fuego y amenazó con matar al personal y a los comensales que estaban en esos momentos en el lugar, para que entregaran el dinero y sus pertenencias personales.

Luego de obtener el botín, el maleante los despojó también de sus teléfonos celulares, salió de la negociación caminando y tomó un taxi, en el cual se dio a la fuga.

Hasta ahora los delincuentes que operan en Tapachula no tenían en su lista de víctimas a los propietarios de restaurantes y a sus consumidores.

La llegada a Tapachula de elementos, primero de la Gendarmería y la Policía Federal, después del Ejército, la Policía Militar y la Guardia Nacional, mermó en gran parte la participación delictiva. Sin ese apoyo y del resto de las corporaciones estatales, sin duda, en Tapachula, las cifras de inseguridad serían alarmantes.

En los primeros ocho meses de la actual administración municipal, se han denunciado penalmente 77 robos o asaltos a comercios establecidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello