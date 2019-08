Se Recrudecen Conflictos Entre la GN y Traficantes en Suchiate

*Reportan un Militar Herido.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto.- La problemática entre los elementos de la Guardia Nacional (GN) que han pretendido frenar el contrabando de combustibles en el municipio de Suchiate en las últimas horas, se ha recrudecido.

Y es que los uniformados se encontraban realizando un recorrido de verificación en la ribera del río que sirve de referencia limítrofe entre México y Guatemala

Sin embargo, esta semana grupos de balseros y traficantes han sido insistentes en tratar de pasar a territorio mexicano cargamentos de combustible.

En esta ocasión, según lo que narraron algunos testigos, la Guardia Nacional había asegurado un camión cargado de tambos con combustible.

La unidad tomó un camino de extravío por la parte trasera del rancho “El Paraíso”, pero fue interceptada por los elementos de seguridad.

Al ver lo que ocurría, un grupo de alrededor de 50 personas, entre balseros, cargadores, tricicleros y algunos civiles, armados con palos y piedras, rodearon a los militares y los agredieron.

Uno de ellos, reportado como elemento del Ejército Mexicano, de 29 años de edad, fue severamente lesionado y tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica militar, con sede en Tapachula, para que recibiera atención médica de emergencia. Se desconoce la gravedad de sus lesiones

En la confrontación, la Guardia Nacional prefirió replegarse, no utilizar sus armas de fuego y entregar el camión y el combustible a los rijosos, quienes se llevaron la unidad con rumbo desconocido.

Los balseros advirtieron que no permitirán que la Guardia Nacional y ninguna otra autoridad frene las actividades de trasiego de mercancías y combustibles en esa franja fronteriza de Suchiate, que se ha convertido en un pueblo sin ley.

Por lo pronto, no se sabe si los uniformados regresarán a sus actividades este viernes en la ribera del afluente, luego de que los balseros conformaron grupos de vigilancia. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello