Comunidades de Huixtla y Acapetahua Sufren Inundaciones

Altamira y Las Morenas Bajo el Agua, en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 20 de Agosto.- Habitantes del poblado Altamira y del cantón Las Morenas, que se ubican en la zona baja de Huixtla, la madrugada del pasado lunes comenzaron a sentir y a vivir los estragos de las inundaciones como consecuencia de las severas lluvias que se han registrado desde el pasado 17 de Agosto.

Al acudir ante el secretario de Protección Civil, Rodrigo Hernández Gramajo, para buscar la forma de cómo ser evacuados, ya que la mayoría de las viviendas, sobre todo del poblado Altamira, quedaron bajo el agua, al desbordarse el río despoblado y zanjón del “Papaturro”, no tuvieron respuesta.

Hasta el momento no se reportan víctimas, sin embargo, hay pérdida de cultivos de la temporada, como son maíz, plátano, chile, yuca, papaya, entre otros, que quedaron entre el agua.

Cabe señalar que Huixtla se encuentra en declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien emitió la declaratoria de emergencia el pasado lunes.

A partir de esta declaratoria solicitada por el Gobierno de Chiapas, se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), toda vez que se han contabilizado los daños sumando más de cien viviendas que resultaron con encharcamientos, así como cinco de ellas con daños estructurales; por otro lado se registraron daños en la escuela primaria “Cuauhtémoc” de la que colapsó su barda perimetral, y lo mismo sucedió con la barda del estadio de futbol “Anáhuac”.

Por lo que ayer Protección Civil, a través de la Delegación y a través de la Secretaría activaron los protocolos de emergencia llevando a cabo la verificación de las zonas inundadas y de las que se prevén, puedan resultar afectadas de continuar las lluvias.

Por el momento no se reportan víctimas, sólo daños materiales. EL ORBE/Luis Javier Ramos