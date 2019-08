Falta Capacidad Policíaca Para Frenar la Ola Delictiva

Empresarios del Centro Lamentan Deficiencia de la Autoridad Municipal.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto.- La incapacidad que ha mostrado la Policía Municipal y demás corporaciones policíacas ante la creciente ola delictiva en Tapachula, mantiene en zozobra a los empresarios y los ha obligado a reforzar las medidas de seguridad en sus comercios, a fin de evitar ser víctimas de delincuentes que operan de manera impune en la ciudad.

El tour-operador turístico y Vicepresidente de turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tapachula, Rodolfo Juan Flores, dio a conocer que el sector empresarial se ha visto seriamente afectado, debido a que no existen las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades, lo que ha mermado el flujo de circulante y la economía de la ciudad.

Desde el ingreso masivo de migrantes africanos, cubanos y centroamericanos, la ciudadanía y el sector empresarial vive con zozobra de ser violentada al ir al centro de Tapachula, a acudir a los bancos y a comprar en los comercios del centro, situación que perjudica la economía de los negocios, ya que, debido a este éxodo de personas, el índice de inseguridad se ha disparado de manera considerable en lo que va del 2019.

Aunque las autoridades municipales tratan de minimizar la problemática de inseguridad, el ambiente que se percibe en el sector comercial y en la población es de incertidumbre ante los constantes ilícitos que se registran a diario, que van desde, asaltos, robos a casa habitación, robos a comercios e incluso asesinatos.

Dijo que, ante esta ola delictiva, muchos de los empresarios han reforzado medidas preventivas al interior de sus negocios y ahora prefieren cerrar temprano sus establecimientos, porque viven con un miedo constante de ser asaltados, toda vez que, las corporaciones policíacas han sido rebasadas y no han tenido la capacidad de implementar estrategias que garanticen la seguridad en esta ciudad.

“Hemos notado una situación difícil y nunca antes vista en la ciudad con el tema de inseguridad, esto ha provocado una situación de intranquilidad, lo que ha repercutido en la economía de Tapachula, ya que se ha notado una baja de visitantes, principalmente de guatemaltecos, lo que ha incidido fuertemente en la caída de las ventas y por ende en el flujo de circulante” abundó.

Además, algunos empresarios se han visto obligados a contratar “seguridad privada” en sus comercios o a instalar cámaras de videovigilancia, con cuyas medidas buscan prevenir riesgos, pero lamentablemente, no todos tienen la capacidad económica para subsanar estos servicios.

Y es que la contratación de estos servicios es un desembolso bastante fuerte para los empresarios, que en época de crisis económica debido las bajas ventas es muy difícil de cubrir, sin embargo, se ven obligados ante la falta de capacidad de las autoridades policíacas de frenar la ola delictiva.

Detalló que, aun con la llegada de la Guardia Nacional a los municipios limítrofes con Guatemala, el panorama de inseguridad no ha mejorado, ya que, si bien han disminuido el ingreso masivo de migrantes, no ha sucedido lo mismo con el índice delictivo, que mantiene preocupada a la ciudadanía.

Para finalizar, exigió a las autoridades municipales mayor coordinación con las corporaciones policíacas estatales y federales, ya que como responsables de la seguridad de la población han sido incompetentes, ya que no hay respuesta oportuna a los llamados de auxilio, además de que los hechos delictivos han quedado impunes y sin esclarecer, lo que deja entrever que los policías pudieran estar coludidos con los delincuentes. EL ORBE/ Marvin Bautista