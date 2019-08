Dos Meses sin Alumbrado Público en Comunidades de Huehuetán

Huehuetán, Chiapas; 23 de Agosto.- Se cumplen casi dos meses que el barrio San Pedro permanece a oscuras, ya que la mayoría de las lámparas están fundidas, los vecinos acudieron ante la presidenta Victoria Marroquín, pero no les dio ninguna esperanza, argumenta que no cuenta con recursos, que el Gobierno del Estado no les ha otorgado fondos económicos y es por eso que la mayoría de las calles de Huehuetán, carecen de alumbrado público.

Lo anterior fue dado a conocer por la señora Silvina, manifestando que en la Avenida de Las Flores, barrio San Pedro, los vecinos ante la imperiosa necesidad de no poder salir de noche, ya que las calles están en penumbras y han sido víctimas de asalto, se organizaron y compraron las lámparas, sin embargo ya se fundieron.

Sospechan que el personal de Alumbrado Público no tiene la capacidad ni conocimiento del tema, por lo que en poco tiempo se fundieron, quedando nuevamente en penumbras, en donde la Presidencia Municipal se declara insolvente para la reparación de lámparas en Huehuetán Pueblo. EL ORBE/Luis Javier Ramos