Denuncian Mal Estado de Parque en Colonia Nuevo Milenio

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- Vecinos de la colonia Nuevo Milenio se dijeron molestos ante la apatía del Ayuntamiento por no brindarles apoyo y dar mantenimiento al parque de esa colonia, espacio que se encuentra en el olvido y representa un riesgo para la población, especialmente niños y jóvenes que acceden al sitio.

«El parque antes contaba con juegos infantiles, hoy puede ver que ya no existen se deterioraron y solo existen pedazos de lo que en un tiempo fueron, como vecinos nos hacíamos cargo y colaborábamos en su mantenimiento, pero pues la situación económica no es buena para nadie aquí y la mayoría dejó de hacerlo, pero igualmente el Ayuntamiento se ha hecho de la vista gorda y no nos brinda apoyo para darle mantenimiento e instalar nuevos juegos», declaró José Madrid.

En recorrido por el sitio se puede observar cómo la maleza se encuentra crecida y los juegos infantiles en ruinas, mientras que los aparatos del gimnasio al aire libre están deteriorados; al respecto, los vecinos del parque mencionaron que lo más que algunos hacen es podar la maleza para que al menos los niños tengan espacio para jugar y agregaron, «pensábamos que esta administración iba a ser diferente, presumían de que iban a ser honestos y a estar cercanos al pueblo, que decepción de verdad, son más de lo mismo, necesitamos que el Ayuntamiento nos voltee a ver, son muchos los problemas que tenemos, y el estado del parque sólo es uno de ellos, nos sentimos olvidados, desde hace meses hemos estado gestionando pero hasta ahora no nos dan respuesta, es más, ni siquiera nos atienden».

Residentes de la zona mencionaron el parque ahora es un espacio en el que maleantes o consumidores de bebidas embriagantes lo han hecho su sitio de reunión por las noches, por lo que demandan la inmediata atención de los funcionarios municipales para darle solución al problema. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.