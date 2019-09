Calles Paupérrimas en el Fraccionamiento Guadalupe

Hace falta que el Ayuntamiento les de mantenimiento para que no empeore la situación.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- Una vez más la ineficiencia del Ayuntamiento se hace presente en el fraccionamiento Guadalupe, donde el mal estado de las calles reflejan las pobres reparaciones y los riesgos a los que se exponen peatones y conductores ante arterias viales que se encuentran destruidas.

Vecinos que pidieron no ser identificados manifestaron a EL ORBE su malestar por esta situación, «estamos preocupados por la poca o nula atención por parte de las autoridades del municipio, ya que no le dan el mantenimiento debido a las calles, lo que ha ocasionado su deterioro notable y algunas se encuentran en verdad destruidas, con baches en toda su extensión, lo que pone en riesgo a los vecinos, transeúntes y automovilistas que circulan por el fraccionamiento».

Aunado al mal estado de las calles que denuncian, refieren los moradores que «las lluvias causan mayores daños a las de por sí deplorables arterias con que contamos, la carpeta asfáltica en algunas calles está completamente dañada y los automovilistas dañan sus vehículos y neumáticos si no circulan con la debida precaución, estamos en una zona escolar desde antaño, es necesario que nos vengan a ver y el Ayuntamiento ordene la reparación de estas calles, que si no se hacen los trabajos de reparación se van a seguir dañando y el costo será superior para repararlas”. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta