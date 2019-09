En Pésimo Estado Vialidades de la 9ª Poniente

* Junto al “Coatancito”.

Los baches ya han causado desperfectos a varios automóviles.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- Automovilistas y vecinos se quejan del mal estado en que se encuentra la 9a. Calle Poniente, en pleno centro de la ciudad, causando afectaciones a los automotores y molestias a los residentes.

Evelio Gutiérrez, chofer de transporte público manifestó, «se complica circular por aquí, la calle está deplorable, y más en el tramo de la Novena entre 12 y 14 Norte; si pasas por ella te expones a dañar el vehículo aunque lo hagas despacio, la vez pasada se me ponchó la llanta pues estaba lloviendo y la corriente que se forma trajo desperdicios de algún lado entre los que venía un fierro que cayó en el agujero más grande y bueno, nadie te paga esas reparaciones y que pierdas un día de trabajo», dijo.

Por su parte, Julián Chuc, residente de la zona, destacó que en múltiples ocasiones han pedido apoyo al Ayuntamiento, teniendo siempre la misma respuesta, «siempre es negativa, siempre es que no hay recursos suficientes, que mandarán a hacer una evaluación para hacer un proyecto, son algunas de las cosas que nos han dicho, pero terminan en no hacer caso; en serio que estos funcionarios no se dan cuenta de que incurren en una omisión que a la larga puede resultar en algo más grave, que vean el caso de lo que ocurrió en Sinaloa apenas antier, quizá eso sea lo que están esperando. La última vez que yo llamé me respondieron que el problema de la calle era de hace mucho tiempo y que si habíamos tenido paciencia para esperar, pues que nada nos costaba esperar un poco más…así son las cosas en esta administración municipal, más de lo mismo». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta