Psicólogas Denuncian Despido Injustificado de la Asociación Angeltik

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre.- Dos psicólogas y un asistente, denunciaron un despido injustificado de la Asociación Civil Angeltik, sin pagarles sus salarios y prestaciones a las que tenían derecho.

En rueda de prensa, las psicólogas Selene Díaz y Alejandra Rojas, así como el asistente de la directora de ese organismo civil, Alan García, precisaron que es preocupante lo que les ha sucedido, sobre todo por la forma en que la AC los despidió cuando se supone defiende a los desvalidos.

Díaz manifestó que la presidenta de dicha asociación es María de los Ángeles López Ruiz, quien los contrató para realizar actividades de acuerdo a su perfil, en beneficio de los pacientes que atienden.

“No me pagó parte de mi salario y cuando la he llamado para solicitarle cumplimiento, solamente me da evasivas y hasta me ha dicho que mi mamá le ha llamado para cobrarle, lo cual no es cierto, porque mi familiar no tiene su número de celular ni de la oficina o también que he buscado a su marido en Delegación, lo cual tampoco es cierto porque desconozco donde trabaja el señor”, agregó.

Trabajó 15 días, la primera semana costó para que le pagaran, pero le quedó a deber una y finalmente le dijo que ya no llegara porque la Fiscalía ya le había mandado una psicóloga, al final no le liquidó 750 pesos de la semana porque dijo se lo iba a mandar con otra persona, pero hasta la fecha no ha cumplido.

Precisó que trata de intimidarlas al decirles que tiene muchas relaciones con diputados y políticos, entre ellas Sasil de León, así como con el dirigente transportista Abraham Téllez y con el gobierno del Estado.

La psicóloga Alejandra Rojas dijo que fue contratada el 5 de julio y que al principio sus pagos eran con regularidad, pero de pronto empezaron los problemas, dejaron de pagarle y finalmente el 23 de agosto la despidieron sin ninguna justificación y sin darle el pago de su semana.

Señaló que le preocupa que cómo es posible que esa asociación haga convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para defender a víctimas y al interior su personal tiene problemas porque vulneran sus derechos laborales.

Por su parte, Alan García quien se desempeñaba como asistente de la directora de esa asociación, manifestó que una situación similar a la de sus compañeras ocurrió con él. EL ORBE / Rodolfo Hernández González