COAPATAP No Atiende Fugas del Vital Líquido en Villa Izapa

*Se Quejan Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 25 de septiembre. Habitantes del fraccionamiento Villa Izapa denuncian una vez más la apatía del personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), pues siguen padeciendo el desperdicio de agua potable por las constantes fugas en ese asentamiento.

Los inconformes, quienes pidieron la omisión de sus nombres, aseguraron que en repetidas ocasiones han pasado reportes ante el COAPATAP de las constantes fugas del vital líquido que se dan en su colonia, la cual dicen se debe a múltiples factores como la mala construcción de las redes de agua potable en la zona.

La fuga en ésta ocasión ocurrió en Avenida de los Mayas, en ese asentamiento a diario se reportan fugas. Uno de los afectados refirió, “lo más curioso es que a pesar que nos hemos quedado sin agua debido a las constantes fugas o bien el agua llega a nuestros domicilios con muy poca fuerza para alcanzar a llenar los tinacos. Lo peor de todo es que el monto de los recibos de Coapatap se ha incrementado mes con mes y no consideramos justo esta situación”.

Otra de las declarantes dijo, “distintos vecinos hemos estado reportando desde hace meses lo que sucede con el desperdicio del agua potable, lo hemos hecho vía telefónica o bien directo en las oficinas, pero no atienden el problema y nunca acuden para cuando menos evaluar el problema. No es justo que otras colonias se quejan de desabasto, mientras nosotros vemos cómo se va a la alcantarilla el agua que debería ser usada. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.