Vecinos de “La Primavera” Denuncian Intento de Despojo de sus Viviendas

Empresa que compró carteras vencidas a Bancomer intenta desalojarlos por la fuerza.

Tapachula, Chiapas; 4 de Octubre.- Habitantes del Fraccionamiento La Primavera, ubicada al Surponiente de la ciudad, denunciaron que sufren acoso e intento de despojo por parte de la empresa Grupo Mave que compró la cartera vencida a Bancomer, con quién obtuvieron un crédito hipotecario para la adquisición de sus viviendas.

Uno de los afectados, José Carlos Zavala Santiesteban, que vive en Calle Monarcas, denunció que el día jueves dos supuestos abogados, a bordo de camionetas, llegaron cuando no estaba e intentaron posesionarse de su casa, pero gracias a la oportuna intervención de los vecinos, no pudieron.

De manera arbitraria, sin existir documentación oficial de algún juzgado, rompieron el candado del portón y derribaron la puerta principal, lo cual fue visto por varios de los vecinos que se organizaron y llegaron para pedirles que comprobaran su actuar, pero solamente llevaban fotocopias y un documento sin sellos ni firmas, además de hacerse acompañar de uno que dijo ser Notario Público, que al ver la decisión de las familias, optó por retirarse para no ser retenido, igual que sus clientes que fueron obligados a pagar los daños materiales, señaló.

Destacó que la casa fue adquirida por sus padres hace más de 14 años a través de un crédito hipotecario con Bancomer, sin saber que el fraccionamiento había sido edificado en zona de riesgo, cerca del río Coatán.

Cuando sufrieron la devastación el 4 de Octubre de 2005, un total de 330 viviendas quedaron dentro de un polígono como Zona de Riesgo, dictaminado por Protección Civil, situación por la que el banco debía de reubicarlos, pero como no hubo la disposición, dejaron de pagar los créditos, situación que llevó a esa institución a vender su cartera vencida en lugar de darle una solución a las familias que tienen 14 años viviendo con esa problemática de que su patrimonio en cualquier momento puede ser arrasado por el río Coatán y además pesa sobre ellos el intento de despojo.

En aquel entonces la creciente del río a causa del huracán se llevó 120 viviendas y 330 quedaron en zona de riesgo, y responsabilizó a los sujetos que se dicen abogados, entre ellos una mujer de nombre Verónica “N”, que acosaban a su mamá con la amenaza de desalojarla, lo que le ocasionó depresión que le provocó la muerte al complicarse su salud a causa de la diabetes.

Coincidieron las familias que no están en contra de pagar, pero que sea algo justo, sobre todo porque su patrimonio está en riesgo y lamentaron que el Gobierno tampoco ha hecho algo por ayudarlos. EL OPRBE / Rodolfo Hernández González