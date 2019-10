Extracontinentales Inconformes; Tapachultecos Exigen que se Vayan

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre.- El Instituto Nacional de Migración (INAMI) reinició este lunes la entrega de Visas por Razones Humanitarias, tarjetas de residencia permanente y de visitante a decenas de migrantes de diversas nacionalidades que permanecen varados en la frontera sur.

La entrega se realizó en las oficinas alternas que el Instituto Nacional de Migración abrió este lunes en la 1ª Sur entre 2a. y 4a. Calle Oriente en el centro de Tapachula, las cuales estarán abiertas de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

De manera extraoficial se informó que este proceso de regulación beneficiará, principalmente, a migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos que han hecho su trámite correspondiente, sin embargo, muchos de los que recibieron los plásticos salieron inconformes al recibir sólo las tarjetas regionales, la cual les restringe su tránsito por territorio nacional.

En estas oficinas alternas, el Instituto Nacional de Migración entregará un promedio de 95 plásticos diarios a igual número de migrantes, quienes esperan continuar su viaje, bien sea al centro o a los Estados del Norte del país, en donde anhelan encontrar mejores condiciones de vida.

Este lunes por la mañana, inició el proceso de entrega de las Visas por Razones Humanitarias y de Tarjetas de Residencia Permanente y de Visitantes, por lo que decenas de migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos se concentraron en las oficinas alternas en donde en una primera instancia eran atendidos por personal del Grupo Beta.

Personal del Grupo Beta coordinó el ingresó de los migrantes, quienes en una primera instancia fueron llevados a un cuarto en la espera su turno, posteriormente pasaron a otro espacio de la oficina en donde personal del Instituto Nacional de Migración les explicaba los beneficios de obtener las visas o las tarjetas.

Cabe hacer mención que, en ningún momento hubo acceso a los medios de comunicación, además, el perímetro del inmueble estuvo resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

Una de las beneficiadas, Norma Elizabeth Alcerro, migrante de Honduras, afirmó que una vez que obtuvo la tarjeta de residencia permanente, juntamente con su esposo e hijo, continuarán su camino hacia el norte del país, en donde buscan establecerse y reiniciar nuevamente su vida.

Y es que, desde un principio, su intención no era ir a los Estados Unidos sino al norte de México, en donde hay mejores oportunidades de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en Chiapas en donde les niegan el empleo y los pocos que encuentran, les pagan muy poco.

Situación diferente es la Sergio Yovani García Cárdenas, de nacionalidad guatemalteca, quien salió molesto de las oficinas alternas de migración, ya que la tarjeta que le entregaron no era la que esperaba, porque fue informado que no podrá salir del Estado de Chiapas.

Junto con su esposa recibieron la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, y fueron informados por el personal de Migración que con este plástico sólo podrán desplazarse por los municipios de Chiapas, y si intentan ingresar a otro Estado del país podrán ser detenidos.

“Nosotros solicitamos una residencia permanente acá en México, porque nuestra intención era buscar mejores oportunidades en otros Estados y no en Chiapas porque aquí nos pagan muy poco y no alcanza, a nosotros no nos sirve esta tarjeta, esperamos mucho tiempo y todo fue en vano, porque para eso bien pudimos tramitar la TVR desde un principio”, sostuvo.

En este proceso de regularización, de manera extraoficial se tiene información de que ningún migrante africano será beneficiado, toda vez que el documento que han solicitado son oficios de salida y no visas humanitarias ni tarjetas de residencia, por lo que la situación de los más de 3 mil 500 extracontinentales varados en Tapachula es incierta.

Este lunes, el ambiente en el campamento de los africanos que se encuentran apostados a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI” transcurrió en completa calma, ya que no realizaron ninguna acción de protesta, sin embargo, se espera que en esta semana puedan salir en caravana ante la falta de respuesta de las autoridades a su problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista.