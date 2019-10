Colonos Denuncian Inseguridad en Zonas Céntricas de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre.- Vecinos del centro de la ciudad de Tapachula, denunciaron que en los últimos meses se ha incrementado el índice de ilícitos, problemática que mantiene preocupados a los que viven en esta zona, debido a que no hay atención de las corporaciones policíacas.

La denunciante, Braulia Soto ventura, quien es vecina de la 14a. Privada Norte, afirmó que debido a la falta de vigilancia y ante el incremento de bares o cantinas, se ha desatado una ola de ilícitos, y es que los delincuentes operan a cualquier hora del día, problemática que les genera zozobra.

El mayor número de ilícitos se presenta por las noches, toda vez que los delincuentes aprovechan la oscuridad para atracar a las personas que transitan por la calle de la 11 Poniente entre 12 y 14 Norte, y es que tampoco se cuenta con el alumbrado público adecuado.

Muchos niños y jóvenes que acuden a los centros educativos han sido víctimas de delincuentes, y aunque se ha pedido a las autoridades mayor presencia policíaca han hecho caso omiso a esta petición, lo que preocupa a las familias.

Lamentó que, a pesar de estar en una zona céntrica de la ciudad, no se establezca una estrategia para garantizar la seguridad de las personas, por lo que una vez más hacen un urgente llamado a las autoridades, toda vez que los delincuentes durante el día se mantienen en esta zona y la presencia de los uniformados los inhibiría.

Otro de los factores que les preocupa es la apertura de negocios de manera indiscriminada genera incertidumbre entre los colonos del lugar, porque se reflejan más pleitos por las noches, escándalos, inseguridad, suciedad, y alcohólicos que duermen en la vía pública.

Agregó que los lugares de vicio establecidos en el centro de la ciudad, solo originan inseguridad, suciedad y escándalo en esta zona, por lo que pidió a las autoridades que, aunado a la regulación de estos centros de vicio, se acompañe con una seguridad permanente y alumbrado público.

Para finalizar, puntualizó que ya no viven con tranquilidad debido a que todos los días se presentan asaltos a transeúntes y robos a casa habitación o comercios, por lo que urgió a las autoridades atender esta problemática antes que se presente un incidente mayor, ya que los delincuentes muchas veces están bajo los efectos del alcohol o drogas y pueden causar daños en la integridad de sus víctimas. EL ORBE/ Marvin Bautista