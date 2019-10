Se Agudiza el Problema de la Basura en la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 14 de octubre. – El problema para la recolección de los residuos sólidos en el municipio, que ha sido el talón de Aquiles de la actual administración, en lugar de solucionarse, se ha agudizado.

El problema es toda la ciudad. Apenas en la víspera protestaron comerciantes establecidos de los dos mercados más grandes del municipio: El San Juan y el General Sebastián Escobar.

En esta ocasión, Juan Diego Cervantes, vecino del Par Vial -entre el periférico y la Central Oriente- dijo que no solo se debería de recolectar la basura en esa importante avenida, sino también en las calles y colonias aledañas.

Esto porque, al no pasar los camiones por esos lugares, la población se ve en la penosa necesidad de irlo a depositar en las banquetas del Par Vial, done se juntan toneladas diariamente.

Esa misma basura sirve para tapar los drenes pluviales y, por consecuencia, los encharcamientos e inundaciones.

Por su parte, Alonso Cortez, también vecino de ese sector, opinó que «no sabemos dónde están recolectando la basura los camiones, o dónde los tienen. La ciudad sigue estando igual de sucia y con la misma problemática”.

Es decir, sigue el problema igual que desde empezó la administración que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, con la diferencia que ahora se paga solamente en renta mensual de los camiones, unos 4.2 millones de pesos, que bien pudieran servir para hacer muchas obras. EL ORBE / Mesa de Redacción