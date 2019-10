Libramiento Sur de Tapachula Convertido en Trampa Mortal

* Hay Tramos Completamente Intransitables.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre.- El pedazo de libramiento que tiene la ciudad se encuentra en las peores condiciones desde que fue construido hace ya dos décadas. Hay partes que están completamente destrozadas, al grado de que se han convertido en una trampa mortal.

Algunos pobladores de ese sector, al sur de la ciudad, han contribuido colocando llantas en los enormes agujeros de la carretera, para evitar que ocurran accidentes, porque pasan por ahí diariamente miles de familias y transportistas de todo tipo.

Hace 19 años, el Gobierno Estatal construyó solamente dos de los cuatro carriles, o sea la mitad de lo que sería el Libramiento Sur y, hasta la fecha, sigue incompleto y abandonado.

Durante el transcurso de los años se presentó el proyecto para la conclusión de esa vía alterna, pero los recursos siempre fueron enviados de último momento a otras regiones del Estado.

También se presentó el proyecto para la construcción del Libramiento Norte, que permitiría conectar desde la comunidad de Viva México hasta el kilómetro seis “El Manguito”, para conectar con el del sur, pero tampoco se llevó a cabo.

En lugar de ello, se invirtió alrededor de mil millones de Pesos para la modernización del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez y comenzar la primera etapa de uno nuevo al aeropuerto.

Mientras que el Libramiento de Tapachula se encuentra literalmente despedazado, aún cuando en esa vía atraviesa toda la exportación e importación terrestre que tiene México con Guatemala. Es el claro reflejo de lo que está pasando con el resto del municipio.

Los accidentes automovilísticos son cosa de todos los días. Lamentablemente en ese lugar han fallecido infinidad de personas, derivado de las condiciones de esa vía de comunicación.

El Libramiento es un proyecto que quedó a medias desde hace cuatro sexenios y tampoco cuenta con alumbrado público, guarniciones, banquetas con laja, árboles iluminados, jardineras, distribuidores viales, camellones, puentes vehiculares y peatonales, así como drenes y hasta reloj floral, como los de Tuxtla Gutiérrez.

Miguel Franco, uno de los automovilistas frecuentes de esa carretera, manifestó su inconformidad al rotativo EL ORBE.

“Venimos tratando de esquivar los baches, pero, desgraciadamente, unos vienen tendidos y no saben los problemas que pueden pasar. Provocamos accidentes o los provocan los otros conductores que vienen de frente», indicó.

Por su parte, el motociclista, Darinel De la Cruz, hizo énfasis en el riesgo latente al que se exponen al transitar en este lugar.

«Hay muchos hoyos; esta difícil de transitar, pero es el único camino más corto que hay. Si vienes rápido ya no lo puedes esquivar y desafortunadamente aquí pasan tráileres”.

Otro de los automovilistas afectados, José Antonio Pérez Rivera, indicó que «hasta con motocicletas se ha accidentado mucha gente, incluso, un familiar por allá donde está un motel, incluso le iban a quitar la pierna”.

Esos accidentes, abundó, son a consecuencia de los hoyos porque no se ven, sobre todo cuando hay lluvias. “Si cae ahí un motociclista, seguro que daría vueltas en el aire”.

La conclusión del Libramiento Sur estaba incluida también en los planes de infraestructura de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, pero, justo cuando se iban a iniciar esas obras, la actual administración federal decidió cancelar todo.

Lo peor de todo es que no está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año y, quizá, de todo el sexenio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello