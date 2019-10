Migrantes Rechazan Refugio y Buscan la TVRH Para Transitar Libremente por México

* Ojalá se Vayan de Verdad.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre.- Tras la postura del Gobierno Federal de no brindar pases de salida o salvoconductos, migrantes de diversas nacionalidades varados en Tapachula desde haces meses, han iniciado con sus trámites de regularización, cuya intención es de solicitar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y no el asilo o refugio en México.

Para ello, los migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y africanos acuden a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula a iniciar con los trámites de regulación, en donde reciben una Constancia de Registro y su Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal para extranjeros pueden tramitar la tarjeta o Visa por Razones Humanitarias.

Waldin, migrante hondureña que ingresó a territorio mexicanos desde hace meses, dijo que, una vez que obtienen la constancia de registro que les expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los extranjeros acuden a las oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INAMI) ubicadas al sur de la ciudad para iniciar con la solicitud de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.

Sin embargo, el proceso para obtener la tarjeta es lento, ya que una vez entregados los documentación deben pasar más de 3 meses para la primera cita, pero a pesar de la demora, los migrantes han optado realizar el proceso de regularización, pues solo a través de esta vía podrán avanzar hacia el centro o norte del país.

La Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias permite a los migrantes circular de manera libre por todo el territorio mexicano y tiene una vigencia de un año, pero además es renovable.

Mientras esperan la cita para la solicitud de la tarjeta, los migrantes acuden a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para solicitar un apoyo económico, pero el proceso para acceder a los mismos es muy complicado, ya que, debido a la gran demanda, les posponen la cita de manera frecuente, sostuvo.

“Me dijeron que con la tarjeta solo podré transitar aquí en México por un año pero que si intento ingresar a los Estados Unidos inmediatamente puedo ser detenida y enviada a mi país, pero realmente yo quiero quedarme en el centro del país”, abundó.

Pero ante la crisis humanitaria que se vive en la Frontera Sur, el Gobierno Federal a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados permite a los migrantes la autorización para continuar con el proceso de regularización en otra Entidad Federativa.

“Acá en COMAR me informaron que si yo tenía un pariente o familiar aquí en México que hiciera los tramites de traslado a otro Estado, me pidieron mi papeleo y si autorizan podré moverme al Estado de México y allá tengo que continuar con mi proceso, me pidieron documentos de la persona que me conoce, comprobante de domicilio de la misma”, sostuvo.

La situación que enfrentan los migrantes es complicada, ya que, muchos no han podido acceder a los apoyos económicos que el Gobierno ha ofrecido y mientras tanto tienen que acudir a diario a las oficinas de COMAR, ACNUR o INAMI a continuar con su proceso de regularización, porque es la única alternativa que tienen para poder avanzar y establecerse en otro Estado del país.

Extraoficialmente se sabe que los migrantes que reciban la Tarjeta por Razones Humanitarias recibirán un apoyo económico por parte del Gobierno Federal de 6 mil 800 Pesos mensuales, así como empleo, vivienda y acceso a la salud, además, quienes tengan hijos menores de edad recibirán mil 800 Pesos por cada niño.

Pero el apoyo económico y las oportunidades de empleo, vivienda y salud solo podrán recibirlas aquellos migrantes que acepten la propuesta de establecerse en los lugares que el Gobierno Federal así disponga, de lo contrario, sí podrán irse al Estado donde ellos quieran, pero sin ningún beneficio. EL ORBE/ Marvin Bautista