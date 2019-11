Preocupa a la Ciudadanía Ola de Inseguridad en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre.- Tapachula vive los niveles más críticos de inseguridad de los últimos años, y es que aunque el problema delictivo siempre había estado presente, no se percibía en tal magnitud como se presenta actualmente, situación que preocupa a la población, quienes viven con el «Jesús en la Boca».

Y es que, tan solo en estos últimos días se han registrado 4 asesinatos en diversos puntos de la ciudad, pero pese a esta situación, las corporaciones policíacas no han tenido la capacidad para hacer frente a esta problemática que mantiene a la población en la zozobra.

Este lunes fue encontrado una persona degollada a unos cuantos metros de la Presidencia Municipal, y ante esta situación, el Presidente de la colonia «Centro», Marco Antonio Mazariegos Ramírez, afirmó que, de manera anticipada habían denunciado el foco de inseguridad que se vive en la Plaza Tlaplacholt, ante la presencia de migrantes, sin embargo, las autoridades municipales nunca han atendido esta demanda de la ciudadanía.

El ambiente de inseguridad que se vive en la ciudad es preocupante, pero lo es aún más la actitud de las autoridades encargadas de seguridad quienes se han mostrado complacientes con las bandas delincuencias que operan en la zona, sin importarles la integridad de la población.

Dijo que, en su caso había expuesto el incremento de la inseguridad en esta zona, pero al no mostrar respuesta de las autoridades para contrarrestar los hechos delictivos, pareciera que las corporaciones policíacas están inmiscuidas con los delincuentes, y dejan a la población indefensa y a merced de estos grupos delincuenciales.

El incremento del índice delictivo es un tema que no puede ocultarse, ya que tan solo el pasado viernes fue encontrada una persona decapitada en una cancha deportiva al sur de la ciudad, una segunda persona asesinada fue encontrada en el camino Viejo a Mazatán, una persona encostalada en la zona alta, una más fue asesinada al suroriente de la ciudad y este lunes, hubo otra, degollada, cerca de la plaza Tlaplacholt, pero casos como estos, se han vuelto el pan de cada día en la “Perla del Soconusco”.

Finalmente, exigió a las instancias policíacas de los tres órdenes de Gobierno establecer una estrategia contundente para hacer frente a la delincuencia, ya que no es posible que las bandas delincuenciales operen en total impunidad a cualquier hora del día. EL ORBE/ Marvin Bautista.