Sin Trascendencia Cambiar los Estacionamientos a la Derecha

*Caos Vial Ahoga el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre.- El Ayuntamiento que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, tiene como una de sus principales obras en el primer año de su administración el haber cambiado los cajones de estacionamiento del centro de la ciudad, de izquierda a derecha.

Cualquiera que sea la justificación es incoherente, porque, unos metros después de la calle y Avenida Central, los conductores se estacionan como quieren.

Agazapados, como viles delincuentes, los agentes de Tránsito Municipal esperan sigilosamente que un conductor de vuelta a la izquierda en los ejes viales o se quiera estacionar en algún lugar, como se hizo al menos en los últimos 40 años.

Para la población, esas decisiones no tienen ningún objetivo ni razón, sobre todo, en relación a un mejoramiento de la vialidad en el primer cuadro de la ciudad.

El congestionamiento de vehículos es peor que antes. Sin control y sin que exista una verdadera solución del desahogo de la vialidad. Pareciera que todo se trató de un simple capricho, en el que no se invirtió un solo Peso.

De acuerdo a ciudadanos consultados, en lugar de implementar verdaderos cambios que favorezcan al municipio, nada más buscan justificar acciones sin relevancia y sin mejoras para la ciudad.

Esto es prueba, según dijeron, de un Gobierno autoritario que busca imponer sus decisiones, sin consultar o informar a sus ciudadanos de este tipo de movimientos.

En una consulta ciudadana realizada por rotativo EL ORBE, Abel López opinó que «es lógico, sigue igual y no tiene nada que ver en ese aspecto. Todo el tiempo hay tráfico en el centro, siempre va a estar muy transitado, yo pienso que no sirve de nada”.

Mientras que, Mario Sánchez, también conductor en la ciudad, indicó que «pues mejorado la vialidad no. Me parece lo mismo, no hay ningún cambio».

Así, fueron coincidiendo en sus comentarios, como el de Cristian Pineda, quien dijo que «no ha mejorado la vialidad y no hay ningún beneficio».

Mientras todo eso ocurre, las inmediaciones de los mercados “General Sebastián Escobar” y “San Juan”, los más grandes de la ciudad, son intransitables porque el comercio informal se ha apoderado este año de las arterias viales y porque ahí no hay quien se atreva a poner orden.

Así están también las calles donde se estacionan las unidades colectivas del servicio público, además de otros sectores de la ciudad como afuera del Seguro Social, alrededor del Palacio Municipal, atrás de la Plaza Cristal, y muchos lugares más, en donde se respira la ingobernabilidad. EL ORBE/Mesa de Redacción