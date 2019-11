En Tapachula de 100 Delitos Solamente se Denuncian 30

*Afirma el Abogado Javier Vázquez Moctezuma.

Tapachula, Chiapas, 20 de noviembre.- “Estamos preocupados y queremos que la población tenga una mejor protección de las autoridades, aquí en Tapachula como en varios municipios fronterizos de Chiapas tienen fenómenos delincuenciales muy grandes, tenemos narcotráfico, migración y en la migración vienen grupos delincuenciales, personas que son delincuentes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador”, precisó el abogado Javier Vázquez Moctezuma.

Dijo que eso ha permeado mucho en la seguridad y se ha elevado el índice de delitos del orden común, robos, asaltos, secuestros exprés, robo de celulares, son fenómenos que han venido dándose y desafortunadamente van muy al alza y los ciudadanos hoy en día están fastidiados de hacer cola ante las oficinas de los ministerios públicos y no van y denuncian.

Destacó que se hace necesaria la denuncia y la participación de los ciudadanos para llamar la atención de los órganos de procuración de justicia, si la prevención del delito no se puede dar porque hay inseguridad en las calles, los órganos de procuración como el Ministerio Público o la Fiscalía del Estado de Chiapas tiene la obligación de atender ese llamado que hace la víctima de cualquier tipo de delito.

“Queremos participar nosotros en grupos de sociedad civil organizada para que podamos superar junto con las autoridades, gobierno y sociedad, la inseguridad que ha venido creciendo, denunciemos todos los delitos como primer paso”, explicó.

Vázquez Moctezuma manifestó que de por sí las estadísticas en el país son graves, todos los días se cometen delitos que son impunes, son declarados impunes, los expedientes se mandan al archivo, a la reserva, al no ejercicio y no se avanza, es una estadística atroz.

Añadió que de 100 delitos solamente se denuncian 30 y de esos 30, solamente se perfeccionan en carpetas de investigación el 10% y de ese 10% que se judicializa, salen órdenes de aprehensión muy contadas, por decir de 100 órdenes de aprehensión, se cumplimentan solo el 30%.

Reconoció que en México se sigue fallando, la Cuarta Transformación es de valientes, “vamos a ayudarle a las autoridades, estamos dispuestos ayudarles, que se dejen ayudar, necesitamos órganos rectores también para la población, que nos impulsen a participar en las políticas públicas de seguridad, que nos permitan opinar, y por qué no, como lo contempla la Ley Nacional de Seguridad Pública y la Ley Estatal, de premiar a los buenos policías, que pongan gente competente”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González